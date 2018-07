વર્ષોથી વોર્ડરોબમાં ધૂળ ખાતી સાડીમાંથી બનાવો અવનવા આઉટફિટ્સ

લાઇફસ્ટાઇલ ડેસ્કઃ જો તમારા વોર્ડરોબમાં ઘણી બધી જૂની સાડીઓ પડી પડી ધૂળ ખાય છે તો તેને રિજેક્ટ કરીને કોઈને આપવાની જગ્યાએ પહેલા એક વખત સરખી રીતે ચેક કરી લો. જો તમે તેને માત્ર એટલે રિજેક્ટ કરી રહ્યા છો કારણ કે તમે ઘણા સમયથી તેને પહેરી રહ્યા છો અને હવે તેની ફેશન નથી આવી રહી, તો જરા ઊભા રહો. ઘણી બધી ફેશન રિપીટ થતી રહે છે, પછી તે બેલ-બોટમથી પલાજો સુધીની હોય કે પછી પફ સ્લીવ બ્લાઉઝથી ટોપ સુધીની. - તમે પણ તમારી જૂની સાડીઓને અનેક નવી રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો જે તમારા વોર્ડરોબની સાથે-સાથે લુક્સમાં પણ વેરાઇટી લાવવા માટે બેસ્ટ રહેશે. - ટોપને તમે સ્કર્ટ્સ, જીન્સ, ટ્રાઉઝર્સ તેમજ કોઈ નવી સાડીની સાથે બ્લાઉઝની જેમ પણ ટીમઅપ કરી શકો છો. તો જૂની સાડીથી ટોપ અને બ્લાઉઝ બનાવવાનો આઇડિયા પરફેક્ટ રહેશે. - બનારસી અને બ્રોકેડ સાડીઓને તમે દુપટ્ટાની જેમ પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આ દુપટ્ટાને તમે સિમ્પલ સૂટ્સ અને લહેંગાની સાથે પેર કરી સ્ટાઇલિશ દેખાવ. - જેકેટ પણ અત્યારે ખૂબ જ ટ્રેન્ડી આઉટફિટ્સ છે, જેને તમે લહેંગા અને સાડીની સાથે પહેરી શકો છો. તો જૂની સાડીઓથી તમે અલગ-અલગ પ્રકારના જેકેટ્સ પણ બનાવડાવી શકો છો. - કુર્તાને આશરે તમે બધી જ જગ્યાએ કેરી કરી શકો છો. તો જો તમારી જૂની સાડી હેવી છે તો તેને નોર્મલી સ્ટિચ કરાવો. તેની સાથે ડિફરન્ટ સ્ટાઇલવાળા બોટમ કેરી કરો. - લગ્ન-પ્રસંગમાં હેવી લુક માટે માર્કેટથી નવું બોટમ ખરીદવાની જગ્યાએ સાડીથી શરારા બનાવડાવનું પણ ઓપ્શન તમારી પાસે છે. શોર્ટ કુર્તા અને શીયર દુપટ્ટાની સાથે તમને કંઈક આવો લુક મળશે. - લોન્ગ સ્કર્ટ્સને આજકાલ લગ્નના ઘણા બધા ફંક્શન્સમાં પહેરેલા જોઈ શકાય છે. તો તમે પણ તમારા વોર્ડરોબમાં તેને સામેલ કરો અને બેસ્ટીના લગ્નમાં સાડીથી બનેલા આ ટ્રેડિશનલ પણ સ્ટાઇલિશ આઉટફિટ ટ્રાય કરો. - બ્રોકેડ, સિલ્ક અને બનારસી ફેબ્રિકવાળા પલાજો જોવામાં ખૂબ જ સારા લાગે છે તો સાડીઓથી તમે ટ્રાઉઝર્સ અને પલાજો બનાવડાવો

You all have at least few old sarees lying in the corner of your closet without losing its beauty but couldn’t find the light because for some reason you keep avoiding it. May be it’s the color, or fabric, or simply the design has made you to lose the interest to wear it.