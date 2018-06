હોઠની ડેડ સ્કિન કાઢવાના ઘરગથ્થુ ઉપાય

પ્રશ્ન: મારા હોઠ પર જ્યારે હું લિપસ્ટિક લગાવું છું તો તે બરાબર નથી લાગતી, કારણ કે મારા હોઠ ખરબચડા છે. લિપસ્ટિક સારી લાગે તે માટે કોઈ ઉપાય બતાવશો. ઉત્તર: તમે હોઠ પર અઠવાડિયામાં બે વાર સ્ક્રબ કરો. સ્ક્રબ બનાવવા માટે ખાંડનો બારીક પાઉડર કરી તેમાં લીંબુનો રસ ઉમેરો અથવા મધ ભેળવો. તમારી પાસે ખાલી મસ્કારાની બોટલ હોય તો તેનું બ્રશ ફેકી ન દેવું, તેને સાફ કરીને રાખો. તેના વડે ખાંડ અને મધની પેસ્ટ આપના હોઠ પર લગાવો અને હળવે હાથે બ્રશ ફેરવો. તેનાથી આપની ડેડ સ્કિન નીકળીને આપના હોઠ સ્નિગ્ધ થઈ જશે. હવે જ્યારે આપ લિપસ્ટિક લગાવો ત્યારે સૌપ્રથમ હોઠ પર ફાઉન્ડેશન લગાવવું. ત્યારબાદ લિપ પેન્સિલથી હોઠને શેપ આપો અને ત્યાર બાદ લિપસ્ટિક લગાવો. તમારા હોઠ ખૂબ જ સુંદર લાગશે.

પ્રશ્ન: મારી આંખની નીચે ડાર્ક સર્કલ થઈ ગયાં છે. મેં ઘણા ઉપાય કર્યા, પણ કોઈ ફરક નથી પડતો. તો આ ડાર્ક સર્કલ્સ દૂર કરવાનો કોઈ ઘરગથ્થુ ઉપયોગ કહેશો.

ઉત્તર: આંખોની નીચેની સ્કિન ખૂબ જ નાજુક હોય છે અને જો તમે ટેન્શનમાં હો, ઊંઘ પૂરી ન થઈ હોય, તો સૌપ્રથમ તેની અસર આંખો પર જ પડે છે અને આંખોની નીચે ડાર્ક સર્કલ થઈ જાય છે. કાચું દૂધ બે ચમચી લો. તેમાં એક ચમચી ચાની ભૂકી લઈને એક વાટકીમાં મિક્સ કરો. આખી રાત તેને દૂધમાં પલળવા દો. સવારે બરાબર મિક્સ કરીને આપ આંખોની નીચે લગાવો. આખી રાત ચાની ભૂકી પલળશે એટલે ઘટ્ટ પેસ્ટ જેવું બનશે. આ પેસ્ટ 15થી 20 મિનિટ ડાર્ક સર્કલ્સ પર લગાવીને રાખો. ત્યારબાદ હળવા હાથથી 5 મિનિટ મસાજ કરો. એ રીતે એકાંતરે દિવસે લગાવવાથી તમારી સમસ્યા દૂર થઈ જશે. 1 ચમચી મધ, અડધી ચમચી કાકડીનો રસ, અડધી ચમચી બટાકાનો રસ મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટ આખા ચહેરા પર પણ લગાવી શકો છો. અડધો કલાક રહેવા દો. આને તમે દિવસમાં ગમે તે ટાઇમે લગાવી શકો છો. આ ઉપાય સતત 15થી 20 દિવસ કરવાથી પણ તમારી સમસ્યા દૂર થઈ જશે. પ્રશ્ન: હું વર્કિંગ વુમન છું. મારા વાળમાં ખૂબ જ ડેન્ડ્રફ (ખોડો) છે, પણ મારી પાસે વાળની માવજત માટે વધારે ટાઇમ નથી હોતો. ઓછા સમયમાં મારા વાળમાંથી ખોડો દૂર કરી શકાય?

ઉત્તર: તમે સ્નાન કરવાના એક કલાક પહેલાં દહીં વાળમાં પાંથીએ-પાંથીએ લગાવો અને 30થી 45 મિનિટ રહેવા દીધા બાદ વાળને ધોઈ નાખો. આ રીતે ત્રણ દિવસ કરશો તો આપને ફરક જણાશે. ઉપરાંત તમે વાળ ધુઓ ત્યારે 2થી 3 લીંબુનો રસ એમાં થોડું પાણી ઉમેરીને વાળમાં નાખો અને 30 મિનિટ બાદ ધોઈ લો તો પણ ઘણો ફરક પડશે. આમાં આપનો એટલો ટાઇમ પણ નહીં જાય.



પ્રશ્ન: મારા વાળ ખૂબ જ પાતળા છે. તેને ભરાવદાર બનાવવા માટે મારે શું કરવું? મારા વાળ લાંબા ખૂબ જ છે, પણ પાતળા છે.

ઉત્તર: પાતળા વાળનું કારણ છે શરીરમાં ન્યુટ્રિશનની ઊણપ. આને કારણે વાળ ખરે છે અને પાતળા થઈ જાય છે. ઘણી વાર કોઈ બીમારીને લીધે રોજ દવા લેતાં હો તો તેની ગરમીને કારણે વાળ ખરે છે. ખોડાને લીધે પણ વાળ ખરે છે. વાળ લાંબા હોય, પણ ખૂબ જ પાતળા હોય, તો તેને માટે વાળમાં તેલ નાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અત્યારે બજારમાં અનેક પ્રકારનાં તેલ મળે છે, પણ એ તેલ દરેકને અનુકૂળ આવતાં નથી, તેથી ઘરે જ તેલ બનાવો. આ તેલ 2 મહિના સુધી નાખશો તો આપને ફાયદો જરૂરથી થશે. સૌ પ્રથમ 50 ગ્રામ કોપરેલ, 20થી 30 ગ્રામ તલનું તેલ લો. તેમાં 40થી 50 મીઠા લીમડાનાં પાન, 1 ચમચી સૂકી મેથી, 1 ગુલાબનું ફૂલ, 1 ચમચી આંબળાંનો પાઉડર, 2 ચમચી ડુંગળીનો રસ મિક્સ કરો. હવે આ મિશ્રણને 30 મિનિટ સુધી ધીમી આંચ પર ઉકાળો. ત્યારબાદ તેલને ગેસ પર નીચે ઉતારીને 5થી 6 કપૂરની ગોટી ઉમેરો અને ઠંડું થાય એટલે તેને ગાળીને કાચની બોટલમાં ભરી દો. અઠવાડિયામાં 2 વાર રાત્રે આ તેલ નાખીને સૂઈ જાવ અને સવારે શેમ્પૂથી વોશ કરી દો. આ રીતે સતત બે મહિના સુધી કરવાથી વાળ સારા થશે. એટલું જ નહીં, વાળ કોમળ, કાળા, ભરાવદાર અને શાઇનિંગ ધરાવતા પણ થશે. આમ છતાં જો ખોડો ન જાય તો કોઇ સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટને બતાવો. (' ' પૂર્તિમાં પ્રકાશિત થયેલા ધનલક્ષ્મી ત્રિવેદીની કોલમમાંથી) ​ મેકઅપ લાંબો સમય ટકે તે માટે શું કરવું?

