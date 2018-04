હેરફોલ થશે અચાનક Stop, હેર રી-ગ્રોથ કરી ટાલિયાપણું દૂર કરશે

એક હોમ રેમિડીથી, જેનાથી વાળનું ખરવાનું એકદમ અટકી ઝડપથી વાળ ઉગશે અને લાંબા થશે. આ થેરેપી માટે જરૂરી સામગ્રી: મેથીદાણા- 3 ચમચી, આમળાં પાવડર- 2 ચમચી, ગરમ પાણી- 50 ml. આ ટ્રીટમેન્ટ વાળમાં એક નવો જીવ લાવશે. સાથે વાળ ખરતા અટકાવી વાળનો રી-ગ્રોથ કરી ટાલિયાપણું દૂર કરશે. જે હેરલોસને દૂર કરી હેર-ફોલિકલ્સને મજબૂત બનાવે છે

Watch Video to Know TREATMENT AT HOME: Hair fall Control, New Hair Growth on Empty Scalp