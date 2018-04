હનુમાન જયંતીના દિવસે કયા મુહૂર્તમાં કરશો પૂજા? આ શુભ મુહૂર્તમાં પૂજા કરવાથી થશે લાભ

અમદાવાદઃબજરંગબલીને ભગવાન શીવના 11 માં અવતાર માનવામાં આવે છે.કહેવામાં આવે છેકે બજરંગબલીનું નામ લેવા માત્રથી તમામ પ્રકારના કષ્ટ દુર થાય છે.દર વર્ષે ચૈત્ર શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાએ હનુમાન જયંતિ મનાવવામાં આવે છે.આ વર્ષે તે 31 માર્ચના રોજ આયોજિત કરવામાં આવશે.હનુમાન જ્યંતીએ પૂજા માટે કયું શુભ મુહૂર્ત છે જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

Bajrangbli is believed to be the 11th incarnation of Lord Shiva. It is said that only to name the name of Bajrangbli, all kinds of hardships are eliminated. Every year Hanuman Jayanti is celebrated in Pureima of Chaitra Shukla Party. This year it will be organized on March 31. Hanuman Jyanti Find out which is a good movie