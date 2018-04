1,10.19 અને 28 જન્મ તારીખ ધરાવતા લોકો કેવા હોય છે? જાણો અહિ

અમદાવાદઃતા.1,10,19 અને 28 જન્મેલા હોય તેમનો મૂળાંક-1 ગણાય છે.અંકશાસ્ત્ર મુજબ આ તારીખે જન્મેલા લોકોનો સ્વામી સૂર્ય હોય છે.મૂળાંક 1 ધરાવતા લોકો કેવા હોય છે?આ લોકોનું વ્યક્તિત્વ કેવું હોય છે?આ લોકોને કયા અંકનું આકર્ષણ હોય છે?તેમના શુભ રંગ કયા-કયા છે?તેમની ઓફિસ અને ઘરમાં કયા રંગનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ?આ તમામ સવાલોના જવાબો છે આ વીડિયોમાં તો જોવાનું ચૂકશો નહિ.

Their birth is 1.10,19, and 28. Their origin is counted as 1. According to statistics, Lord Swaminarayan is the sun of the people born on this date. What are the people of origin 1? What is the personality of these people? What is the attraction of these people? What color is his goodness and what color should he use in his office and home? All these questions are answered, do not miss watching in this video.