બાળકમાં સંસ્કારનો અભાવ હોય તો માતા-પિતા જવાબદારઃકૃષ્ણ

અમદાવાદઃદરેક માતા-પિતાને લાગે છેકે મારા સંતાનમાં સંસ્કાર હોવા જોઈએ.જોકે દરેક માતા-પિતાની આ ઈચ્છા પર ત્યારે પાણી ફરી વળે છે જયારે સંતાનમાં સંસ્કાર ન હોય.આ સ્થિતીમાં માતા-પિતા અન્યને જવાબદાર માને છે.જોકે કૃષ્ણ કહે છેકે આ સ્થિતી માટે માતા-પિતા પોતે જ જવાબદાર છે.કઈ રીતે તે જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

Every parent feels that there should be a sanskar in my offspring. However, when every parent s desire turns watery when the offspring do not have sanskar. In such a situation, parents consider others to be responsible. However, Krishna says that for this condition, The father himself is responsible. Learn how to know this video.