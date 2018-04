જોઈએ છે દરેક વિસ્તારમાં મેલ/ ફિમેલ પગાર 50,000/- સંપર્ક: 9825934469

અરજન્ટ માણસો જોઈએ છે હોટલ, મોલ, જવેલરી, સ્ટોર, દુબઈ, મલેશીયા, બેંગકોક, જ્યોર્જિયા પગાર 35000 થી 65000 રહેવા જમવાનું ફ્રી 7378063089/ 7698561974



सरकारी /प्राइवेट संस्थानों के कॉलसेंटर: चाहिये लड़के- लडकिया! वेत्तन 25000 /-+ लैपटॉप + मोबाइल. आवेदन हेतु नाम, पूर्णपता, पिनकोड, आधारकार्ड whatsapp/SMS करे:-08287474668, 07838250013.



સરકારી નોકરી: દસમુ/ બારમુ/ ગ્રેજ્યુએટ કલાર્ક ખલાસી, ચપરાસી, રેલ્વે TC, રેલ્વે કોલસેન્ટર/ ટ્રેનિંગ દરમ્યાન 1785/- ટ્રેનિંગ પછી 45000/- આવેદન માટે નામ, મકાનનં- ગામ,જિલ્લો, પીનકોડ, મેસેજ/ Whatsapp કરો. 08800461669, 08505804456.



100% એરપોર્ટ અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરતમાં, ભરતી (અનપઢ,ગ્રેજ્યુએટ) (50000- 90000) ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ, એર હોસ્ટેસ, ડ્રાઈવર, લોડર, રહેવા +જમવા. 9205913817



અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ Airport માટે 100 % પાકકી સરકારી નોકરી (છોકરા/ છોકરીઓ) (45,300- 89,300) સુપરવાઇઝર, અેર હોસ્ટેઝ, ડ્રાઇવર, લોડર, હેલ્પર, (રહેવાનું- જમવાનુ- ફંડ- બોનસ- મેડીકલ) 07291946534



100 % ગુજરાત International Airport માટે પાકકી નોકરી (અભણ- ગ્રેજયુએટ) (છોકરા- છોકરીઓ) (43,900- 83,900) અેર હોસ્ટેઝ, સુપરવાઇઝર, લોડર, હેલ્પર, ડ્રાઇવર, (રહેવાનુ- જમવાનુ- ફંડ- બોનસ- મેડીકલ) 08447896185



SMS JOB ઘરબૈઠે લડકે લડકિયાઁ sms ભેજકર 10000- 20000 કમાઓ www.4gvodaphone.com Contact Mr.Raj Patel 8586858278, 7372933694



જોઈએ છે છોકરાઓ ગાંધીધામમાં કુરીયર ડીલીવરી માટે ટુ વ્હીલર ફરજીયાત પગાર 8500 પેટ્રોલ, ઈન્સેન્ટીવ ફોન- 9714444464



Passport Holders (Male- Female) અમેરીકામાં Indian Restuarant માં કામ કરીને કમાઓ (1,50,000- 2,00,000 દરમહિને) Posts: Waiter, Sweeper, Manager, Chef All spice Restaurant Noida 7065242151, 8743014819



USA (10 વર્ષ ના Visa) Canada, Australia, Newzealand, Singapore માં કામ કરવા અને સેટલ થવાની તક. Registered Company થી લાગેલા વીઝા જુઓ અને પછી એપ્લાય કરો. 9356093704, 9356093716



2 વર્ષ ના વર્ક વીઝા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, સિંગાપુર- કંસ્ટ્રકશન/ સ્ટોર/ IT કંપનીઓમાં- સ્ટોર કીપર, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, ફૂડ પેકર, ડ્રાઈવર, ઈલેકટ્રીશ્યન, પ્લમ્બર, સિક્યોરિટી ગાર્ડ, કુક. રહેવાનું- જમવાનું- ટિકિટ ફ્રી, એજન્ટ આવકાર્ય. Best Visa 9855001908, 9914023336



(वीज़ा +टिकट मुफ्त)! कैनेडा, आस्ट्रेलिया में सुपरवाइजर, ड्राइवर, पैकर, हैल्पर चाहिए। सैलरी 1,50,000- 2,50,00 +रहना +खाना। 076528-44550, 076528-44554 (एजैंट मिलें)



ઓછા રૂપિયામાં દોરા- ધાગા- પ્લેટ ઉદ્યોગ લગાઓ, 2000- 3000 રોજના કમાઓ, કાચો માલ ટ્રાન્સપોર્ટ સુવિધા 09540280232, 08745070277, 08750978359 (દિલ્લી)



અમેરીકા હોટેલ મોટેલ જોબ. સેલેરી ૨ લાખ. પ્રોસેસ 3 દિવસ. 8488883044



100 % અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, વડોદરા, એરપોર્ટ હેતુ સિદ્ધિ ભરતી પાક્કી નોકરી પરમેન્ટ જોબ સેલેરી (45000- 75000) (સભી પોસ્ટ સભી સુવિધા) 09667344247



ચાંદની પાર્ટ ટાઈમ 10000- 15000 કમાઓ. (ફીસ 550/-) 7043863064, 8690943146



Patanjli આર્યુવૈદિક કંપની SMS Job છોકરા- છોકરીઓ ઘરેબેઠા 15000 -45000 મહીને, મોબાઈલ, લેપટોપ MISSED CALL- 8144225536, WhatsApp- 9122486740



Airtle કંપની માં SMS મોકલી ઘરે બેઠાં પાર્ટટાઈમ/ ફુલટાઈમ કમાઓ, 15000- 35500/- મહીને લેપટોપ+ મોબાઈલ, ફ્રી કોલ/ SMS 09162432058, 09162432097



કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ 2 વર્ષ ના વર્ક વિઝા, 45 દિવસો માં. કન્સ્ટ્રકશન/ સ્ટોર/ હોટલ/ Mall/ પેટ્રોલ પંપ/ IT કંપનીઓ માં જોઈએ છે. લાગેલા વિઝા જોઈને Apply કરો. રહેવાનુ, જમવાનું, ટિકિટ, ઈન્સ્યુરન્સ ફ્રી. Rudraksh 9855577523, 9815119633



Global Finance (Govt Regd) દરેક લોન 48 કલાકમાં પ્રોપર્ટી, પર્સનલ બિઝનેસ લોન 1% વ્યાજ 40% છુટ દગો થયેલ વ્યક્તિ અવશ્ય ફોન કરો. 7579983772, 7579983765



નેશનલ ફાઈનાન્સ ઘરે બેઠાં માર્કશીટ આધારકાર્ડ પ્રોપર્ટી, બિઝનેસ, કૃષિ સમસ્ત લોન 24 કલાકો માં, વ્યાજ 2% છુટ 40% 08596812032, 08342806175



ગાયત્રી ફાયનાન્સ LTD આધારકાર્ડ, રેશનકાર્ડ, માર્કશીટ, પર્સનલ, હોમલોન 8 કલાકમાં (1% વ્યાજ) (55% છુટ) (મહિલાઓ- વિદ્યાર્થીને છુટ). 7454826809, 7895093049



Laxmi finance द्वारा मार्कशीट, प्रोपर्टी, होम, पर्सनल लोन 12घण्टो में 2% ब्याज, 40% छूट (काम हमारा विश्वास आपका) 7060080357



પંડિત વિશાલ શાસ્ત્રી, શક્તિ ચમત્કાર દેખો 11 મિનિટ માં ઘરે બેઠાં, સ્પેશ્યાલિસ્ટ- મહાવશીકરણ, પ્રેમ લગ્ન, છુટાછેડા, સૌતન- દુશ્મન છુટકારો, A2Z સમાધાન, 09718866618, 09718866588



પંડિત વિશાલ શાસ્ત્રી, શક્તિ ચમત્કાર દેખો 11 મિનિટ માં ઘરે બેઠાં, સ્પેશ્યાલિસ્ટ- મહાવશીકરણ, પ્રેમ લગ્ન, છુટાછેડા, સૌતન- દુશ્મન છુટકારો, A2Z સમાધાન, 09718866618, 09718866588



(बिना खर्च) Tower Vision सभी कम्पनीयो के नटवर्क छत्त, प्लाट पर लगवाए 90,00000 एडवांस, 90,000 किराया, सैलरी 25000 09736934286, 09897759344



Metro Group जमीन, प्लाट, पर सभी कम्पनीयो के नेटवर्क लगवाए 80,00000 एडवांस 65000 किराया +24000 सैलरी, 8826475259, व्हटस्प नम्बर 8750199851, 8750199870



फ्री, फ्री रजिस्ट्रेशन फ्री GLOBAL NETWORK छतों, खेतों पर नेटवर्क लगवायें, एडवांस चेक- 45,00,000/-, किराया- 40000/- नौकरी+Bike 9560616966, 8448139115, 8448139112



PY©m§Wc¥WT : ¨WWÈrWIhyWc ©W§WWV AW¡W¨WW¥WWÈ AW¨Wc Kc Ic IhC¡WuW ýVcTnW£WTyWY ˜XvWXÿ¦WWyWY ¡Wa¨Wcg ýVcTWvW¥WWÈ ˜IWXäWvW IhC¡WuW Ev¡WWRyW Ic ©Wc¨WW X¨WªWc ©WÈ¡WauWg TYvWc rWIW©WuWY ITY §Wc¨WY. XR¨¦W ¤WW©ITyWY Ev¡WWRyW Ic ©Wc¨WWyWY oWZuW¨W²WW X¨WoWcTcyWY ¥WWXVvWY £WW£WvWc ýVcTnW£WT RWvWWAh óWTW Lc RW¨WW ITW¦W Kc vWcyWc ¥WWNc IhC¡WuW ˜IWTyWY L¨WW£WRWTY TVcäWcyWVÃ



-¨¦W¨W©wWW¡WI





