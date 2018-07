આ ગુજરાતી કાકાએ વાંચી વ્યસનમુક્તિની લગ્ન કંકોતરી



સોશિયલ મીડિયા પર હાલ વ્યસનમુક્તિ અંગે સંદેશો આપતા એક અંકલનો વીડિયો વાઈરલ થઈ રહ્યો છે. આ વાઈરલ વીડિયોમાં અંકલ વ્યસનમુક્તિ ઉપર પોતે બનાવેલી કંકોત્રી વાંચી રહ્યાં છે. આ વ્યસન કંકોત્રી જો ભૂલથી પણ કોઈ વ્યસન કરતો વ્યકિત સાંભલી લે તો બીજી ક્ષણે વ્યસન મુકી દે. અંકલે ગુટખા અને તમાકું ખાતે તમામ લોકોને ટારગેટ બનાવતા આ કંકોત્રીમાં અનોખી રીતે ચેતવણી આપી છે. હાલ સોશિયલ મીડિયા પર આ વીડિયો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તમે પણ શૅર કરો જો તમારા ઘરમાં કોઈ વ્યસન કરતું હોય તો....

unique wedding card for those who addicted for drinking and smoking