RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવતનો Video વાયરલ, સ્વયંસેવકોને શીખવાડ્યો લાઠી દાવ

વડોદરાઃ રાષ્ટ્રીય સ્વંયસેવક સંધ(RSS)ના ટ્રેનિંગ કેમ્પમાં કાર્યકર્તાઓને લાઠીદાવની ટ્રેનિંગ આપતા મોહન ભાગવતનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. આ વાયરલ વીડિયોમાં સંઘના પ્રમુખ મોહન ભાગવત સિક્યોરિટી વચ્ચે ટ્રેનિંગ આપી રહ્યાં છે. આમ તો સંઘના કેમ્પમાં મીડિયાને નો એન્ટ્રી હોય છે. જો કે આ વીડિયો સામે આવતા એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિએ છુપી રીતે આ વીડિયો બનાવ્યો હોય.

