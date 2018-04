આ હવસખોર સસરા અને દિયરનું કૃત્ય મોબાઈલમાં કેદ ન થયું હોત તો?

ઉત્તરપ્રદેશના રામપુરમાં એક મહિલાએ પોતાના જ દિયરને ખુ્લ્લો પાડ્યો છે.એક વિધવા ભાભીનું તેના દિયર દ્વારા શારીરિક શોષણ કરાતું હતું.આ દિયરે તો એક વખત તેની ભાભીને ગર્ભવતી પણ બનાવી હતી.જોકે એક દિવસે દિયરના આ પાપનો ભાંડો ફોડવા મહિલાએ મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ કર્યો હતો.આ પ્રકારની જ ઘટના ઝારખંડના રાંચીની હતી જેમા સસરા દ્વારા પુત્રવધુ સાથે અશ્લિલ હરકતો કરાતી હતી.પુત્રવધુને ખુદના પતિની મદદ ન મળતા મોબાઈલની મદદ લઈ કૃત્યને કેમેરામાં કેદ કર્યું હતું.આ ઘટનાઓ પર આધારીત જુઓ અમારો આ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ.

In Rampur, Uttar Pradesh, a woman has opened her heart. A widow Bhabhi was physically exploited by her brother. This lady also once made her pregnant pregnant. However, once a lady used a mobile phone to break the sin of her. There was a similar incident in Jharkhand s Ranchi, which was done by her father-in-law with more obscene gossip. The son did not help her husband. Lata This political act was caught on camera taking the help of mobile events we see based on the Special Report.