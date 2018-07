આધુનિક ખેડૂતનો જુગાડ, ટ્રેક્ટરથી વેલાવાળા શાકભાજી માટે ખોડ્યાં લાકડાં



ચોમાસું બેસી ગયું છે ત્યારે ખેડૂતો પણ જમીન ખેડવામાં અને વાવણીમાં મચી પડ્યા છે. સામાન્ય રીતે વેલવાળા શાકભાજીને ઉભા રાખવા માટે ખેતરમાં એક ઉભો વાસ કે લાકડું લગાવવામાં આવે છે. ત્યારે આખા ખેતરમાં આ રીતે વાસ ઉભા કરવા એ એક મહેનત માગી લેતું કામ છે. ત્યારે એક ખેડૂતે આ મહેનતના કરવી પડે તે માટે એક અનોખો રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક ખેડૂતનો વીડિયો ખૂબ જ વાઈરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમા ખેડૂતે વેલવાળા શાકભાજી માટે ખેતરમાં ખોડવામાં આવતા વાસને ટ્રેક્ટરની મદદથી ખોડયાં છે. આ રીતે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં આખા ખેતરમાં વાંસના બંબુ લગાવી શકાય છે. આ વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

farmer use smart way to farming viral video, farmer, farming, social media, ખેડૂત, ખેતી વેજીટેબલ, વેલાવાળા શાકભાજી