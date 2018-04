તમારા બાળકના કરિયરની પસંદગી આ રીતે કરો

અમદાવાદઃબાળક પર કરિયર મુદ્દે પોતાના વિચારો થોપો છે.બાળકને કરિયર મુદ્દે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા પણ ન આપો?બાળકોને જે ફિલ્ડમાં પેશન હોય તેમાં જવું જોઈએ?ઈન્ટ્રેસ્ટ અને પેશન એક જ છે તેવું તમે માનો છો?બાળકના કરિયરની વાત આવે ત્યારે કઈ બાબત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ?કરિયરનો નિર્ણય લેતા પહેલા શું કરવું જોઈએ?આ તમામ સવાલોના જવાબ આપશે જાણીતા પેરેન્ટિંગ એક્સપર્ટ પરીક્ષિત જોબનપૂત્રા.

Do not give complete freedom to your child on careers issue, do not give complete independence to your child s careers, should you go to the field in which the children have a passion? What do you believe the interest and passion are the same? What should be kept in mind when it comes to the child s careers? What should be done before deciding what to do? All these questions will answer the well-known parenting experience examined JobanPutra.