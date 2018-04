લગ્ન તો તમે ઘણા જોયા,આવા અનોખા લગ્ન ક્યારેય જોયા નહિ હોય

અમદાવાદઃઆપણા સમાજમાં અલગ-અલગ જ્ઞાતિઓ રહે છે.દરેક જ્ઞાતિના પોત પોતાના રીતરિવાજ હોય છે.આ તમામ જ્ઞાતિઓમાંની મોટાભાગની જ્ઞાતિઓમાં થતા લગ્નની વિધિ લગભગ એકસમાન હોય છે.જોકે નટ જ્ઞાતિ આ બાબતે અપવાદ છે કેમકે તેમના સમાજમાં થતા લગ્નો જુદા પ્રકારના હોય છે.તમે લગ્નની કલ્પના કરો ત્યારે જે ચિત્ર ખડુ થાય તેમા એક બ્રાહ્મણ સૂત્રોચ્ચાર સાથે લગ્ન કરાવતો જોવા મળે.જોકે નટ સમાજમાં થતા લગ્નો અનોખા હોય છે કઈ રીતે તે જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

Different castes live in our society. Every caste has its own custom. The marriage ceremony is almost identical in most of these castes. However, the caste caste is an exception to this matter as there are different types of weddings in their society. When you do, you can see a Brahmin sloganeering in the picture that is khadu. However, weddings in nuts society are unique Watch this video to learn ite.