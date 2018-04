અમદાવાદના આ પતિને સેક્સ્યૂઅલ પોઝિશનમાં બદલાવની સલાહ કેમ આપવી પડી?

અમદાવાદઃDivyaBhaskar.comના ખાસ કાર્યક્રમ 'સંબંધોની Psychology'ના Episode:09માં આજે ફરી મળીશું જાણીતા સાઈકોલોજીસ્ટ ડો.પ્રશાંત ભિમાણીને.ડો.પ્રશાંત ભિમાણીને પૂછાયેલા ત્રણ સવાલો મુજબ અમદાવાદના એક યુવકે સવાલ કર્યો છેકે ''મેરેજ લાઈફ બોરિંગ લાગે છે,બીજા લગ્ન કરી શકાય?'' અમેરિકાથી પણ મૂળ ગુજરાતની એક યુવતીનો સવાલ છેકે ''ઘરમાં મમ્મીને પહેલા ક્રમે મહત્વ આપનાર સાથે લગ્ન કરાય?'' અને અમદાવાદની અન્ય એક યુવતીને મુંઝવતો સવાલ હતો કે ''હું લગ્ન કરી બીજાના ઘરમાં કેવી રીતે સેટ થઈ શકું?''આ તમામ સવાલોના જવાબ જાણવા જુઓ આ કાર્યક્રમ.

According to the three questions asked by Dr. Prashant Bhimani, a well known psychologist, Dr. Prashant Bhimani, on special episode DivyaBhaskar.com , Psychology of Relationships , Episode 09: A young man from Ahmedabad asked, Is marriage marriage boring, can another marriage be made?Even from America, the question of one girl from Gujarat is that, Should a married person first get married in the house? And another woman from Ahmedabad, confused. So, How can I get married and set up in another s house? To know the answers to all these questions, see this program.