શિક્ષણપ્રધાનની શા માટે ગધેડા સાથે સરખામણી થઈ?

અમદાવાદઃઅમદાવાદમાં સરકાર અને શાળા સંચાલકો સામે ફી મુદ્દે આંદોલન ચલાવી રહેલા આંદોલનકારીઓ દ્વારા અનોખી રીતે વિરોધ કરાયો હતો.આંદોલનકારીઓએ ગધેડાઓને પ્રતિક તરીકે સાથે રાખી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.ગધેડાઓને શિક્ષણપ્રધાન અને શાળા સંચાલકોના પ્રતિક તરીકે રજૂ કરાયા હતાં.આંદોલનકારીઓનો તર્ક છેકે ગધેડાઓ ભાર વહન કરતી વખતે માર ખાય છતા ફરક પડતો નથી,તેવી જ રીતે શિક્ષણપ્રધાન અને સંચાલકોને પણ વાલીઓ અને વિધાર્થીઓને જે ફીનો માર પડે છે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી.આ વિરોધ દરમ્યાન રૂપાણી મુર્દાબાદના નારા લાગ્યા હતાં.આંદોલનકારીઓએ ગધેડાઓ તરફ ઈશારો કરી કેબિનેટ મુર્દાબાદના નારા પણ લગાવ્યા.બેફામ ફી ઉઘરાવતા ખાનગી શાળાના સંચાલકોના વિરોધમાં પણ નારા લગાવ્યા હતાં.આમ પેરન્ટ્સ અસોસિએશન દ્વારા અનોખી રીતે આંદોલન કરવામાં આવ્યું હતું.

A movement was organized by the Parents Association. The protesters performed donkeys as symbols. The asses were represented as symbols of the education minister and school administrators. The agitators argued that even when the donkeys carry loads, they do not make any difference, so the education minister and the administrators But there is no difference between fees and fees for parents and students.