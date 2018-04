ભવિષ્યની ચિંતામાંથી મુક્તિ જોઈએ છે? જુઓ આ વીડિયો

અમદાવાદઃમનુષ્યનું બીજું નામ એટલે સંઘર્ષ.માણસની ઈચ્છા દર વખતે પુરી થતી નથી.આ સંજોગોમાં ભવિષ્યની યોજના બનાવે છે.ભવિષ્યમાં ઈચ્છા પુરી થશે તેવી કલ્પના કરે છે.જીવન ભવિષ્યમાં નથી કે નથી અતીતમાં.વર્તમાનની આ ક્ષણનું નામ જ જીવન છે.આ ક્ષણનો અનુભવ જ જીવનનો અનુભવ છે.આ વાત જાણવા છતા સત્ય સમજતા નથી.ભૂતકાળની ઘટનાઓ વાગોળ્યા કરીએ છીએ.ભવિષ્ય માટે યોજનાઓ બનાવીએ છીએ. આ બધું કરવામાં જીવન પસાર થઈ જાય છે.આપણે ક્યારેય ભવિષ્ય જોઈ શકતા નથી.ભવિષ્યને નિર્મિત પણ કરી શકતા નથી.ઘૈર્ય અને સાહસ સાથે ભવિષ્યને આલિંગન કરી શકીએ. આપણે ભવિષ્યનું સ્વાગત કરી શકીએ છીએ.આ સત્ય સમજાય તે જરૂરી છે અને જો સમજાય તો હર ક્ષણ જીવનથી ભરી જાય.

The second name of the human being is struggle. The wishes of a man are not fulfilled every time. In this circumstance, the future plans are made. Imagine that future will be fulfilled. Life is not in the future or not in the past. This is the name of the present life. Life of this moment is life itself. Experience. Knowing the truth, do not understand the truth. It is necessary to understand the truth. It is necessary to understand this truth and if it is understood, then the moment will be filled with life.