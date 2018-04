અમદાવાદમાં ઓફિસના ટોઈલેટમાં ચકલી ઘુસી,પછી શરૂ થઈ એક કહાની...

અમદાવાદઃઆપણે શહેર ઉભા કરવાની સાથે-સાથે કોંક્રિટના જંગલો પણ ઉભા કર્યા છે.કોંક્રિટના જંગલો ઉભા કરવામાં આપણે વૃક્ષોના જંગલોનો નાશ કર્યો છે.આ સંજોગોમાં ધીરેધીરે પક્ષીઓ અદ્દશ્ય થઈ રહ્યા છે.જોકે DivyaBhaskar.comની ઓફિસમાં એક ચકલી આવી ચઢતા તેને જોઈ અમે ખુશ થયા.ઓફિસમાં આવેલી નાનકડી ચકલીને અમે તેની હાજરીને મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કરવાનું શરૂ કર્યું.મોબાઈલ કેમેરામાં ન ખબર પડતા ચકલીએ આપેલા પાણી બચાવોનો સંદેશની કહાની પણ કેદ થઈ ગઈ જે તમે પણ જુઓ.

