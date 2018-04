IPLના કૉમેન્ટેટર્સને ટક્કર આપવા મેદાને આવ્યો આ દેશી કૉમેન્ટેટર,વીડિયો વાઈરલ

અમદાવાદઃદેશમાં હાલ ક્રિકેટ ફિવર ચાલે છે કેમકે IPL સીઝન શરુ થઈ ચૂકી છે.આ વખતે તો ઈરફાન પઠાણ પણ કૉમેન્ટરી કરતો જોવા મળે છે.આ સીવાય પણ જાણીતા કૉમેન્ટેટર્સ પણ જોવા મળે છે.જોકે તમને આજે એક એવા દેશી કૉમેન્ટેટરને મળાવી છું.આ દેશી કૉમેન્ટેટરની કોમન્ટરી આપવાની શૈલી જોઈ તમે દંગ રહી જશો.

The current cricket fever is going on in the country as the IPL season has started. At this time, Irfan Pathan is also seen in the commentary. Besides this, well known commentators are also seen. However, today you are meeting a desi commentator. The commentator s Descent You will be amazed to see the style of giving.