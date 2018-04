કિંજલ દવેની સગાઈ પર તેની ફર્સ્ટ અપકમિંગ ગુજરાતી ફિલ્મની ટીમે પાઠવી શુભકામના

અમદાવાદઃજાણીતી ગાયિકા ની સગાઈ થઈ છે.સગાઈ થતા સ્નેહીજનો શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છે.ગુજરાતી ફિલ્મ 'દાદા હો દીકરી'ની ટીમ તરફથી શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી છે.આ ફિલ્મના લાઈન પ્રોડ્યુસર અને જાણીતા લેખક-દિગ્દર્શક રફિક પઠાણે શુભકામના પાઠવી છે.આ ફિલ્મ છે કિંજલ દવેની પહેલી અપકમિંગ ગુજરાતી ફિલ્મ છે.આ ફિલ્મમાં કિંજલ ગાવાની સાથે-સાથે અભિનય કરતી પણ જોવા મળશે.

Famous singer Kinjal Dave, has been engaged. She is giving a good wishes to friends who are getting acquainted. Greetings from the team of the Gujarati film Dada Ho Dakari . The film s producer and well-known writer-director Rafiq Pathan has greeted me. This film is Kunjal Dave s first appealing Gujarati film.