'રોણા સેરમાં' ફેમ ગીતા રબારીની સંઘર્ષભરી કહાની,તેમના જ મુખે

અમદાવાદઃDivyaBhaskar.comની વિશેષ રજૂઆત My Success Storyના Episode-09 માં આજે આપણે મળીશું જાણીતા ગાયિકા ગીતા રબારીને.ટરોણા સેરમાં રેટ...ગીતથી રાતોરાત લોકપ્રિય થનાર ગીતા રબારીની કહાની રસપ્રદ છે.લોકપ્રિયતાના શિખરે પહોંચનાર ગીતા રબારીએ સખત પરીશ્રમ છે.ગીતા રબારી નાના હતા ત્યારે જ તેમને ગાવાનો શોખ થાય છે. રબારીના સંઘર્ષ અને સફળતાની કહાની સાંભળીએ તેમના જ મુખે.

Geeta Rabari, popularly known as Geeta Rabari, which is popular overnight, is known for its popularity.Geeta Rabari, who reached the peak of popularity, has done a rigorous exemplum. Gita Rabari s struggle and success Listen to Kahaani in their very mouth.