મોદીની મિમિક્રી કરી 'કેસર કેરી' અંગે ખેડૂતોને આપ્યો ખાસ સંદેશ

અમદાવાદઃદેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમની બોલવાની શૈલીને લઈ જાણીતા છે.દેશના સામાન્ય લોકો પણ મોદીની મિમિક્રી કરતા રહ્યા છે.તાલાળાના એક કેરીના વેપારીએ પણ મોદીની મિમિક્રી કરી છે.આ વેપારીએ કેસર કેરીને કેન્દ્રમાં રાખી કરેલી મિમિક્રીનો વીડિયો વાઈરલ થઈ રહ્યો છે.આ મિમિક્રી માત્ર મનોરંજન માટે નહિ પણ કેરી પકવતા ખેડૂતને સંદેશ આપવા કરવામાં આવી છે.

The country s Prime Minister Narendra Modi is known for taking the style of his speech. The ordinary people of the country are also mimicking Modi. A merchant from Taralay also mimi Modi. The merchant has been playing a video of a mimicry kept in the center of Kesar Keri. This mimicry is only for entertainment. But not a farmer has been given a message to the farmer.