સગાઈવિધિમાં કિંજલે ફિયાન્સ સાથે કર્યું આવું, ઑરિજિનલ વીડિયો લીક

અમદાવાદઃ ની સગાઈ કરવામાં આવી છે.પવન જોષી નામના યુવક સાથે સગાઈ થઈ છે.આ સગાઈના ફોટો તરત લીક થયા હતા.જોકે અમારી પાસે કિંજલની સગાઈનો પહેલો વીડિયો આવ્યો છે.સગાઈ ટાણેના આ વીડિયોમાં કિંજલ અને તેનો ફિયાન્સ પવન હાથમાં શ્રીફળ લઈને બેઠા છે.જોકે આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છેકે અચાનક કિંજલ ફિયાન્સને એવું કર્યું કે...

