શનિવારે આ 9 વસ્તુઓ ખરીદશો તો થઈ જશો કંગાળ

અમદાવાદઃશનિવારના દિવસે 9 જેટલી એવી વસ્તુઓ છે જેની ખરદી કરવી નહી.શનિવારે કયારેય લોખંડ ખરીદવું નહી .શનિવારે મીઠું પણ ન ખરીદશો કેમકે આમ કરવાથી ઘરમાં ગરીબી આવશે.શનિવારે લાકડું ખરીદવાનું પણ ટાળો.સરસિયું અને સરસવના દાણા પણ શનિવારે ક્યારેય ન ખરીદો.શનિવારે રીંગણા પણ ખરીદવા ન જોઈએ.કાળા અડદની ખરીદી પણ ટાળો કેમકે શનિદેવને તે ચઢાવાય છે.કાળા તલ કે મરી ભૂલથી પણ શનિવારે ખરીદવા નહી.કાળા કપડાની ખરીદી પણ હિતાવહ નથી.છત્રી કે અન્ય કોઈ પણ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ સામાન શનિવારના રોજ ખરીદવા નહી કેમકે આમ કરવાથી કંગાળ થઈ જશો.

Never buy iron on a Saturday Do not buy salt even on Saturday, because doing so will lead to poverty in the house. Avoid buying wood on Saturday. Never buy vegetables and mustard seeds on Saturdays. Do not buy bronze even on Saturday. Avoid buying black urad as it is supplied to Shanidev. Black salt or pepper Not to be bought on Saturday by mistake. Purchase of black cloth is also not good. Do not buy shirt or any other electronics goods on Saturday, because of this Vathy will be miserable.