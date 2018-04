તમે કોઈને મોબાઈલનું જયૂસ કાઢતા જોયો છે? જુઓ આ ભાઈને

અમદાવાદઃતમે અત્યાર સુધી મોસંબી,પાઈનેપલ વગેરે..વગેરેમાંથી જ્યૂસ નિકળતું જોયું હશે.તમે આ બધા પ્રકારના જ્યૂસને પીતા પણ આવ્યો છો.જોકે આજે અમે તમને જે જ્યૂસની વાત કરવાના છીએ તે વિશે તમે કલ્પના પણ નહિ કરી હોય.અમે તમને મોબાઈલ જ્યૂસની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ.તમે ક્યારેય કોઈને મોબાઈલનું જ્યૂસ કાઢતો જોયો છે?તમારો જવાબ ના જ હશે પણ અમે બતાવીશું તમને મોબાઈલ જ્યૂસ.

You have seen juices coming out from Mossambi, Pineapple etc ... etc so far. You have also come to drink these juices. However, today we have not even imagined you are going to talk about the juice that we have. We will go to talk about mobile juices. Do you ever see someone smoking a mobile phone? Your answer will not be answered but we will show you the mobile juice.