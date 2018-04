ગીતા રબારીને તમે કચ્છી ભાષામાં 'છલડો' લોકગીત ગાતા સાંભળ્યા છે?

અમદાવાદઃ'રોણા સેરમાં' ફેમ ગીતા રબારી સાથેની સમગ્ર વાતચીત તમે માણી શકશો આ શનિવારે રાત્રે 8 વાગ્યે.DivyaBhaskar.comની વિશેષ રજૂઆત 'My Success Story'માં આ વખતે મળીશું ગીતા રબારીને.ગુજરાતના જાણીતા ગાયિકા ગીતા રબારીના મુખે તમે અનેક ગીતો સાંભળ્યા છે.જોકે આ કાર્યક્રમમાં તમને ગીતા રબારીના ગીતો તો સાંભળવા મળશે જ પણ સાથે-સાથે તેમની સફળતાની કહાની પણ તેમના મુખે જ સાંભળવા મળશે.

You will be able to enjoy the entire conversation with Geeta Rabari at Rona Ser ma, this Saturday night at 8.00 pm. DivyaBhaskar.com s special introduction, My Success Story, will be seen this time in Geeta Rabari. You have heard many songs on the faces of Gujarati singer Geeta Rabari. However, in this program you will see songs of Geeta Rabari They will hear but they also hear the story of their success as well.