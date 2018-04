નિષ્ફળતાથી સફળતા તરફનો માર્ગ દેખાડે છે કૃષ્ણ

અમદાવાદઃમાણસના જીવનમાં કોઈ એક એવી ઘટના આવે છે,જેથી માણસની તમામ યોજનાઓ બદલી જાય છે.આ એક ઘટના નિષ્ફળતા સાથે જોડાયેલી હોય છે.આ નિષ્ફળતાને તે જીવનનું કેન્દ્ર માની બેસે છે.શું ભવિષ્ય માણસની યોજનાથી નક્કી થાય છે?આ સવાલનો જવાબ 'ના' છે.શું પર્વતની ચોટીએ પહોચનાર તળેટીમાં યોજના બનાવે છે?આ સવાલનો જવાબ પણ 'ના' જ છે.આ સવાલોના જવાબ સાંભળો કૃષ્ણના મોંઢે.

There is no such event in man s life, so that all the plans of man are changed. This event is linked to failure. This failure is considered to be the center of life. What is the future determined by the plan of man? The answer to this question is no Do you plan to make a plan in the foothills of the mountain? Answer to this question is also no . Listen to the answers to these questions. Krishna s forehead.