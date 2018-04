શું તમે પંચાંગનું મહત્વ જાણો છો?જાણવા જુઓ આ વીડિયો

અમદાવાદઃહિંદુ ધર્મમાં કોઈપણ શુભકાર્યના આરંભ પહેલા પંચાગ તથા મુહૂર્તનું વિશેષ મહત્વ છે.કામ શરૂ કર્યા પૂર્વે જયોતિષના કેટલાક ઉપાય કરવામાં આવે છે જેમા ન કોઈ ખર્ચ છે ન તો 2 મિનિટથી વધુનો સમય લાગે છે.આમ કરવાથી વિશ્વાસ વધે છે અને કામ ચોક્કસ પુરું થશે.આ વીડિયો જુઓ અને સમજો પંચાંગનું મહત્વ.

Before the beginning of any good work in Hinduism Panchag and Muthurata have special significance. Before doing the work, there are some remedies of Jyotish, which do not have any cost, it takes no more than 2 minutes. By doing this the faith increases and the work will be completed. See and understand the significance of the calendar.