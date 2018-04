બોર્ડની પરીક્ષા માટે છેલ્લી ઘડીએ આ રીતે કરો તૈયારી અને મેળવો સારા માકર્સ

અમદાવાદઃબોર્ડની પરીક્ષાને ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે.વિદ્યાર્થીઓ તમે તૈયારી કરી જ હશે તો પણ છેલ્લી ઘડીની તૈયારી પણ મહત્વની છે.બોર્ડની પરીક્ષાની છેલ્લી ઘડીએ હવે શું કરી શકાય?આ સવાલ ઘણા વિદ્યાર્થીઓના મનમાં થતો હશે પણ જવાબ મળતો નહી હોય.અમે તમારા આ સવાલનો જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ.લેખક ડો.નિમિત્ત ઓઝા પાસેથી આ સવાલનો જવાબ મેળવીએ અને મેળવવી સારા માકર્સ.

The board examinations are left for counting days. Even if the students are preparing for you, the preparation of the last minute is also important. What can be done at the last minute of the board exam? This question will be done in the minds of many students but the answer is no. We answer your question. Trying to give the answer to this question from author Dr. Namit Ojha and getting good markers.