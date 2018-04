મંગળવારે ભૂલથી પણ ન કરતા આ ભૂલો

અમદાવાદઃમંગળવારનો દિવસ હનુમાનજીને પ્રિય છે.આજના દિવસે હનુમાનજીની પૂજા કરવાથી વિેશેષ ફળ મળે છે.મંગળવાર ક્ષત્રિય ગ્રહ મંગળ સાથે પણ જોડાયેલો છે.હનુમાનજી ગ્રહોના નકારાત્મક પ્રકોપથી બચાવે છે.તેઓને કળિયુગના દેવતા પણ કહેવામાં આવે છે.માણસ મંગળ,શનિ,રાહુ અને કેતુ જેવા ગ્રહોના પ્રકોપથી બચવા માંગતો હોય ત્યારે હનુમાનજી એક માત્ર ઉપાય છે.હનુમાનજીની પૂજા મંગળદોષને નિવારે છે ત્યારે મંગળવારે હનુમાનજીની આરાધના કરવી મંગળકારી છે.જોકે મંગળવારે કેટલાક કામ કરવા તે પગ પર કુહાડી મારવા સમાન છે.મંગળ ગ્રહ આયુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે માટે નાની ભુલ પણ આયુનો નાશ કરી શકે છે.આજે અમે તમને એવા કાર્યોની વાત કરીશું જે મંગળવારે બિલકુલ ન કરવા જોઈએ.જો કોઈ કરે છે તેને સંકટનો સામનો કરવો પડે છેય.મંગળવારે જે લોકો વ્રત રાખે છે તેમણે મીઠાનું સેવન ન કરવુ.મીઠાઈનું દાન કરે છે તેમણે ખુદ મીઠાઈ ન ખાવી.મંગળવારના દિવસે માસ અને દારુનું સેવન ન કરવું તો આ દિવસે ઘર અથવા દુકાન પર હવન ન કરવો.મંગળવારે નખ અને વાળ ન કપાવવા જોઈએ.મંગળવારે ધારદાર સાધનો જેવા કે છરી,કાતર વગેરે ન ખરીદો.આ ભૂલોની અસર આપણા જીવન પર પણ પડે છે.જાણકારી ના અભાવે આવી ભૂલો થાય છે.જીવનમા અણધારી સમસ્યા આવે ત્યારે લાગે છે કે કેમ આમ થયું.જોકે તેના મૂળમા તો આ બધી અજાણતા થયેલી ભૂલો છે.મંગળવારે હનમાનજીનુ વ્રત રાખો છો ત્યારે તેની સાથે જોડાયેલી સાવધાનીનો પણ ખ્યાલ રાખો.

Those who keep vows, do not eat sweets. They donate salt, they will not eat sweets. On Tuesday, if you do not consume mass and alcohol, do not bathe at home or shop on this day. You should not cut nails and hair on Tuesday. On Tuesday Do not buy sharp tools such as knives, scissors etc. These mistakes also affect our lives. These mistakes are caused due to the lack of information. When it comes to unexpected problems in life In happened.