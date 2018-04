અમદાવાદના લફરેબાજ પતિઓ માટે માઠા સમાચાર

અમદાવાદઃઅમદાવાદના લફરેબાજ પતિઓ માટે માઠા સમાચાર આવી રહ્યા છે.આ લફરેબાજો માટે 15 એપ્રિલના દિવસથી માઠા દિવસો શરૂ થઈ રહ્યા છે.આ લફરેબાજોએ પારકી સ્ત્રીને બાઈક પર પાછળ બેસાડીને અમદાવાદના માર્ગો પર ફરવું મોઘું પડી શકે તેમ છે.આવા પતિઓના લફરા અંગેના પુરાવાઓ તેમની પત્નિ સુધી પહોંચી શકે છે.15 એપ્રિલ પહેલા આવા પતિઓએ કેમ સુધરી જવું પડશે તે જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

There are bad news for the ill-fated husbands of Ahmedabad. For the sake of this laughers are beginning to start from the day of April 15. These laughers may be able to put a strange woman behind the bike on the way to Ahmedabad. The evidence for the husbands laughs reached their wives This video is about to see why such husbands should get recovered before April 15th.