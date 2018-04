ગૃહ, ગાળ, ગુંડાગીરી અને ગુજરાત મોડેલ

અમદાવાદઃગુજરાત વિધાનસભામાં ધારાસભ્યો વચ્ચે છુટ્ટાહાથની મારામારી થઈ હતી.વિધાનસભામાં અને ના ધારાસભ્યો વચ્ચે માઈક અને બેલ્ટથી મારામારી થઈ હતી.ગુજરાત વિધાનસભામાં સભ્યોએ ગાળ બોલી અને ગુંડાગીરી પણ કરી હતી.પ્રજાના પ્રતિનીધીઓએ જે કર્યું તે પછી કહી શકાય કે આ પ્રજાના નહી પણ ગુંડાઓના પ્રતિનીધી છે.વિક્રમ માડમને અધ્યક્ષે બોલવાની તક ન આપતા પછી જે કંઈ બન્યું તે લોકશાહી માટે કલંક સમાન હતું.

In Gujarat assembly, there was a scuffle between the legislators and the MLAs and MLAs in the assembly. Mike and Belt had a fight between them. Whatever happened after Vikram Madam not giving a chance to speak to the Speaker was a disgrace for democracy.