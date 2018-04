Vivo Apex: iPhone Xને આંટી મારતો ફુલ વ્યૂ સ્ક્રીનવાળો પહેલો ફોન

ગેજેટ ડેસ્કઃ ચાઇનીઝ સ્માર્ટફોન મેકર વીવોએ મોબાઇલ વર્લ્ડ માં ફુલ વ્યૂ ડિસ્પ્લેવાળો કોન્સેપ્ટ સ્માર્ટફોન એપેક્સ રજૂ કર્યો છે. વીવો વિશ્વની પહેલી કંપનીએ છે જેણે અંડર ડિસ્પ્લે ફિંગરપ્રિન્ટવાળો સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો હતો. હાલમાં જ કંપનીએ ફુલ બોડી સ્ક્રીનવાળો Vivo Apex કોન્સેપ્ટ સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે. - આ સ્માર્ટફોનની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની સ્ક્રીન છે.

- સ્માર્ટફોનના ફ્રન્ટમાં સ્ક્રીન સિવાય બીજું કંઇ જોવા નહીં મળે.

- કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે, વીવો એપેક્સને હાલમાં લોન્ચ કરવાના પ્લાનમાં નથી. જ્યાં સુધી ફોનમાં સ્ક્રીન ટુ બોડી રેશિયો 98 ટકા કરતાં વધુ નહીં થાય ત્યાં સુધી ફોનને લોન્ચ નહીં કરવામાં આવે.

Vivo Apex could be world’s first truly edge-to-edge bezel-free display – thanks to a pop up camera.