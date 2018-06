10 દિ'માં ઈંધણના ભાવમાં સૌથી મોટો ઘટાડો: પેટ્રોલ 22, ડીઝલ 10 પૈસા સસ્તું

નવી દિલ્હી: પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતોમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. 10 દિવસમાં પહેલીવાર શુક્રવારે પેટ્રોલ સૌથી વધુ 22 પૈસા સસ્તુ થયું છે. જ્યારે ડીઝલમાં પણ 16 પૈસા સુધીનો ઘટાડો આવ્યો છે.આમ, 10 દિવસમાં પેટ્રોલના ભાવમાં 1 રૂપિયો અને 6 પૈસા અને ડીઝલમાં 78 પૈસા સુધીનો ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો છે. નવી કિંમતો પછી આજે દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો લિટરદીઠ ભાવ 77.42 અને ડીઝલનો ભાવ રૂ. 68.58 છે. જ્યારે મુંબઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ રૂ. 85.24 અને ડીઝલનો ભાવ રૂ. 73.20 ચાલી રહ્યો છે. નોંધનીય છે કે, ઈંધણની કિંમતમાં 29 મેથી સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. પેટ્રોલ 22 પૈસા સસ્તું થયું શહેર આજનો ભાવ 7 જૂનનો ભાવ કેટલો થયો ઘટાડો દિલ્હી રૂ. 77.42 રૂ. 77.63 21 પૈસા કોલકાતા રૂ. 80.07 રૂ. 80.28 21 પૈસા મુંબઈ રૂ. 85.24 રૂ. 85.45 21 પૈસા ચેન્નાઈ રૂ. 80.37 રૂ. 81.59 22 પૈસા ડીઝલ 8 પૈસા સસ્તું થયું શહેર આજનો ભાવ 7 જૂનનો ભાવ કેટલો થયો ઘટાડો દિલ્હી રૂ. 68.58 રૂ. 68.73 15 પૈસા કોલકાતા રૂ. 71.13 રૂ. 71.28 15 પૈસા મુંબઈ રૂ. 73.02 રૂ. 73.17 15 પૈસા ચેન્નાઈ રૂ. 72.40 રૂ. 72.56 16 પૈસા 4 જૂને પેટ્રોલના ભાવમાં થયો હતો 15 પૈસા સુધીનો ઘટાડો

- પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. 8 જૂને પેટ્રોલમાં 22 પૈસા સુધી અને ડીઝલમાં 16 પૈસા સુધીનો ઘટાડો થયો હતો. 10 દિવસમાં અત્યાર સુધી સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ પહેલાં પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં છઠ્ઠા દિવસે એટલે કે 4 જૂને એક સાથે 15 પૈસાનો ઘટાડો થયો હતો.

