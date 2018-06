ઈંધણની કિંમતમાં 13માં દિવસે પણ ઘટાડો, પેટ્રોલ 21-ડીઝલ 16 પૈસા સસ્તું

નવી દિલ્હી: ઈંધણના ભાવમાં 13માં દિવસે પણ સતત ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો છે. સોમવારે પેટ્રોલના ભાવમાં 21 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 16 પૈસા સુધીનો ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો છે. પેટ્રોલના ભાવમાં ઘટાડો થયા પછી દિલ્હી, ચેન્નાઈ, કોલકાતાની સરખામણીએ મુંબઈમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો ભાવ હજુ પણ વધારે છે. અહીં પેટ્રોલનો ભાવ રૂ. 84.41 અને ડીઝલનો ભાવ 72.35 છે. છેલ્લા 13 દિવસમાં પેટ્રોલમાં 1 રૂપિયોને 95 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 1 રૂપિયોને 45 પૈસાનો ઘટાડો થયો છે. પેટ્રોલ 21 પૈસા સસ્તું થયું શહેર આજનો ભાવ 10 જૂનનો ભાવ કેટલો ઘટાડો થયો દિલ્હી રૂ. 76.58 રૂ. 76.78 20 પૈસા કોલકાતા રૂ. 79.25 રૂ. 79.44 19 પૈસા ચેન્નાઈ રૂ. 84.41 રૂ. 84.61 20 પૈસા મુંબઈ રૂ. 79.48 રૂ.79.69 21 પૈસા ડીઝલમાં 16 પૈસા સુધીનો ઘટાડો શહેર આજનો ભાવ 10 જૂનનો ભાવ કેટલો થયો ઘટાડો દિલ્હી રૂ. 67.95 રૂ. 68.10 15 પૈસા કોલકાતા રૂ. 70.50 રૂ. 70.65 15 પૈસા મુંબઈ રૂ. 72.35 રૂ. 72.51 16 પૈસા ચેન્નાઈ રૂ. 71.73 રૂ. 71.89 16 પૈસા

ઈંધણની કિંમતમાં 13માં દિવસે પણ ઘટાડો| Petrol Diesel Price Cut Down On Thirteen Day. Petrol in Mumbai is the most expensive, compared to the four metros, Rs 84.41 / liter. 1 rupee and 95 paise in petrol and on diesel 1 rupee 45 paise has been reduced in last 13 days