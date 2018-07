ભારત હીરાની સૌથી વધુ નિકાસ કરતો દેશ, US કરે છે સૌથી વધુ આયાત: રિપોર્ટ

નવી દિલ્હી: દુનિયામાં ભારત હીરાની સૌથી વધુ નિકાસ કરતો દેશ છે. ભારતે ગયા વર્ષે 29.4 અબજ ડોલર એટલે કે, 2.16 લાખ કરોડના હીરાની નિકાસ કરી હતી. જ્યારે અમેરિકા હીરાની સૌથી વધુ આયાત કરે છે. ગયા વર્ષે અમેરિકાએ 21 અબજ ડોલર એટલે કે 1.44 લાખ કરોડના હીરાની આયાત કરી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર થતાં વેપારના ડેટો રેકોર્ડ કરતી સંસ્થા ધી ઓબ્ઝર્વેટરી ઓફ ઈકોનોમિક કોમ્પ્લેક્સિટીના રિપોર્ટમાં આ આંકડા આપવામાં આવ્યા છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, સમગ્ર દુનિયામાં પેટ્રોલની ડિમાન્ડ સૌથી વધારે છે. પરંતુ દેશોની વચ્ચે સૌથી વધારે વેપાર કારનો થાય છે. દર વર્ષે 1.35 ટ્રિલિયન ડોલર એટલે કે 92 લાખ કરોડ રૂપિયાની કારનું ખરીદ-વેચાણ કરવામાં આવે છે. બીજા નંબરે પેટ્રોલ છે. જેનો દર વર્ષે 825 અબજ ડોલર એટલે કે 56 લાખ કરોડ રૂપિયાનો વેપાર થાય છે. દુનિયામાં માનવીના લોહીનો વેપાર પણ ઓછો નથી. અમેરિકા આ વેપારમાં સૌથી આગળ છે. અમેરિકાએ ગયા વર્ષે 1.73 લાખ કરોડના લોહીની નિકાસ અને 14.26 લાખ કરોડની લોહીની આયાત કરી છે. વસ્તુ કિંમત(અબજ ડોલરમાં) ગ્લોબલ એક્સપોર્ટમાં ટકાવારી કાર 1350 4.9 પેટ્રોલ 825 3.0 ઈંટીગ્રેટેડ સર્કિટ 804 2.9 ગાંડીના પાર્ટ્સ 685 2.5 કોમ્પ્યૂટર 625 2.2 ફાર્માસ્યૂટિકલ 613 2.2 ગોલ્ડ 576 2.1 ફૂડ 549 2 ટેલિફોન 510 1.8 બ્રોડકાસ્ટ ઈક્વિપમેન્ટ 395 1.4 ડાયમંડ 255 0.99 પેટ્રોલિયમ ગેસ 254 0.99 માનવ બ્લડ 252 0.99 એરક્રાફ્ટ 234 0.99 ટ્રક 216 0.80 મેડિકલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ 216 0.70 ઈન્સ્યૂલેટેડ વાયર 200 0.70 જ્વેલરી 198 0.70

India Is The Worlds Largest Exporter country Of Diamonds. India exported 2.16 lakh crores of diamonds last year. Diamonds of $ 255 billion are imported every year worldwide.