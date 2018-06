ડોલર સામે રૂપિયો 69.10ના ઐતિહાસિક નીચા સ્તરે, મોંઘવારી વધશે

નવી દિલ્હીઃ રૂપિયામાં જોવા મળતો ઘટાડો યથાવત જ છે. ગુરૂવારે પણ ડોલરની તુલનાએ રૂપિયો 28 પૈસા ઘટીને 68.89 પ્રતિ ડોલરના સ્તરે ખુલ્યો છે. જે બાદ રૂપિયાએ ડોલરની સરખામણીએ 69નું સ્તર તોડી દીધું હતું. ગુરૂવારે રૂપિયો ડોલરની તુલનાએ 69.03ની સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. આ પહેલાં ડોલરની તુલનાએ રૂપિયો 68.865 પર પહોંચ્વાનો રેકોર્ડ હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રુડ ઓઈલની કિંમતોમાં વધારાની અસર રૂપિયામાં જોવા મળી રહી છે. રૂપિયામાં આ અત્યારસુધીનો સૌથી મોટો ઘટાડો છે. 2018માં ડોલરની તુલનાએ રૂપિયો 7.2 ટકા નબળો પડ્યો છે. સમગ્ર એશિયામાં રૂપિયાએ 2018માં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન આપ્યું છે. નવેમ્બર 2016 બાદ રૂપિયો સતત ઘટી રહ્યો છે - ક્રુડ ઓઈલ અને ડોલરની ડિમાન્ડ વધતાં રૂપિયામાં ભારે ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.

- ઓપનિંગ સેશનમાં રૂપિયામાં ઘટાડો વધી ગયો છે. હાલ 1 ડોલરની તુલનાએ રૂપિયો 69.09ના સ્તરે પહોંચી ગયો છે.

- આ પહેલાં બુધવારે રૂપિયો 19 પૈસા ઘટીને ખુલ્યો હતો. સવારે રૂપિયો 68.63 રૂપિયા પ્રતિ ડોલરના સ્તરે ખુલ્યો હતો.

- મંગળવારે રૂપિયો ડોલરની તુલનાએ 11 પૈસા તૂટીને બંધ થયો હતો. મંગળવારે એક ડોલરની સરખામણીએ 68.24નું સ્તર જોવા મળ્યું હતું.

- નવેમ્બર 2016 પછી પહેલી વખત રૂપિયો ડોલરની તુલનાએ આટલો ઘટ્યો છે.

- નિકાસકારો અને બેંકર્સ દ્વારા ડોલરની ડિમાન્ડને રૂપિયામાં ઘટાડાનું કારણ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. રૂપિયો નબળો પડતાં મોંઘવારી વધશે - નબળા રૂપિયાના કારણે આપણું ઈમ્પોર્ટ મોંઘુ થશે. ભારત પોતાના ઉપયોગના 80 ટકાથી વધુ ક્રુડ ઓઈલ આયાત કરે છે. ત્યારે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધી શકે છે. જેની સીધી અસર મોંઘવારી પર પડશે.

- વિદેશમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને પણ મુશ્કેલી થઈ શકે છે. તેમના પરિવારને હવે વધુ રૂપિયા મોકલવા પડશે.

- કોમ્પ્યુટર, ફોન અને કાર પણ મોંઘી થશે કેમકે તેના પાર્ટ્સ આયાત કરવામાં આવે છે. રૂપિયો નબળો પડતાં આ લોકો માટે સારું

એક્સપોર્ટ કરનારાંઓને રૂપિયો નબળો પડતાં સારી વાત સાબિત થાય છે. તેઓને પોતાની પ્રોડ્કટ માટે વધુ રૂપિયા મળશે. જેનો ફાયદો આઈટી કંપનીઓ અને ફાર્મા કંપનીઓને થશે. કેમકે આ લોકોની મોટા ભાગની આવક વિદેશથી જ થાય છે.

