દિવ્ય ભાસ્કર Aug 03, 2020, 11:00 AM IST

શ્રીનગર. જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા ઓમર અબ્દુલ્લાએ ચીનના સામાનના બહિષ્કાર વચ્ચે IPLના મેનેજમેન્ટ પર સવાલ કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, દેશભરમાં ચીનના વિરોધ છતા IPL ગર્વનિંગ કાઉન્સિલે ટૂર્નામેન્ટમાં વીવો જેવી ચાઈનિઝ કંપનીઓને સ્પોન્સરશીપની મંજૂરી આપી છે. આ વર્ષે IPL 19 સપ્ટેમ્બરથી 10 નવેમ્બર સુધી UAEમાં યોજાશે.

ચીનને પણ નબળાઈની જાણ થશે

ઓમર અબ્દુલ્લાએ રવિવારે ટ્વિટ કરી કહ્યું કે ચીન મનોમન ખુશ થતું હશે, એ કોઈ નવી વાત નથી કે આપણે ચીન પાસેથી મળતા રોકાણ, સ્પોન્સરશીપ અને જાહેરાતને લઈને કેટલા મુંજવણમાં છીએ. એ વાત ઉપર હંમેશા શંકા રહે છે કે શું આપણે ચીનની કંપનીઓ વગર મેનેજ કરી શકીએ છીએ? હવે ચીનને પણ આપણી નબળાઈની જાણ થશે.

'ચીનની ઘુસણખોરીનું કારણ એક તરફ લોકો તેના સામાનનો બહિષ્કાર કરી રહ્યા છે, બીજી કરફ IPLમાં ચીનને છૂટ આપવામાં આવી રહી છે. મને એ લોકો માટે અફસોસ થઈ રહ્યો છે, જેઓએ મેડ ઈન ચાઈના ટીવી બાલકનીમાંથી ફેંકી દીધી હતી.'

BCCI/IPL governing council has decided to retain all sponsors including the big Chinese ones. I feel bad for those idiots who threw their Chinese made TVs off their balconies only to see this happen.