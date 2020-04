દિવ્ય ભાસ્કર Apr 14, 2020, 01:12 PM IST

નવી દિલ્હી. દેશભરમાં કોરોનાવાઈરસના વધતા કેસીસને પગલે મંગળવારે, 14 એપ્રિલના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સમગ્ર દેશમાં 3 મે સુધી લૉકડાઉન વધારવાની જાહેરાત કરી. સાથોસાથ તેમણે દેશવાસીઓને ઘરગથ્થુ ઉપચારોથી પોતાની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાની પણ સલાહ આપી. આ માટે તેમણે ‘આયુષ મંત્રાલય’ની વેબસાઈટ પર આપેલા ઉપાય અજમાવવાની ભલામણ કરી હતી. પરંતુ પ્રધાનમંત્રીની સ્પીચ પત્યા પછી આ વેબસાઈટ પર લોકોનો એવો ધસારો થયો કે આખી વેબસાઈટ (ayush.gov.in) જ ક્રેશ થઈ ગઈ છે.

આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે પણ આ વેબસાઈટ હજી ડાઉન જ છે. તેને ઓપન કરવાનો પ્રયાસ કરતાં 'This site can't be reached' લખેલું આવે છે. આ સાઈટના વેબ વર્ઝન ઉપરાંત તેનું મોબાઈલ વર્ઝન પણ ક્રેશ થઈ ગયું છે. આશા રખાઈ રહી છે કે થોડા સમયમાં જ આ વેબસાઈટ પૂર્વવત્ કામ કરતી થઈ જશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે આયુષ મંત્રાલયે પોતાની વેબસાઈટ પર જે નુસખા બતાવ્યા છે તે વિશે તેમણે સ્પષ્ટતા કરેલી છે કે આ તમામ નુસખા માત્ર કોરોનાથી બચાવ માટેના છે, ઈલાજ માટેના નહીં.