દિવ્ય ભાસ્કર Jul 19, 2020, 02:51 PM IST

નવી દિલ્હી. દેશભરમાં ચોમાસુ એક્ટિવ થઈ ગયું છે. આગામી બે દિવસ સુધી બંગાળ, સિક્કિમ, આસામ, મેઘાલય, અરુણાચલમાં અને ઉત્તરપ્રદેશ, બિહારમાં પણ ભારે વરસાદનું અનુમાન છે. તો આ તરફ દિલ્હીમાં સવારથી ભારે વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. આનાથી લોકોને ગરમીથી રાહત મળી છે પરંતુ રસ્તા પર પાણી ભરાવા લાગ્યા છે જામથી મુશ્કેલી વધી ગઈ છે. મિંટો રોડ પર અંડર બ્રિજ નીચેથી પસાર થઈ રહેલી DTCની બસ પાણીમાં ડુબી ગઈ છે. સારુ હતું કે બસમાં મુસાફરો ન હતા. કંડક્ટર અને ડ્રાઈવરને સીડી લગાવીને બહાર કાઢવા પડ્યા હતા. આ બ્રિજ પાસે 60 વર્ષના એક વ્યક્તિનું ડુબવાના કારણે મોત થયું છે.

ચોમાસુ ઉત્તર તરફ વધવાનું અનુમાન

હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે કે ચોમાસુ ઉત્તર તરફ આગળ વધશે. આનાથી દિલ્હી અને આસપાસના વિસ્તારમાં 21 જુલાઈ સુધી હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થશે. સફદરગંજ હવામાન કેન્દ્રના જણાવ્યા પ્રમાણે, અહીંયા અત્યાર સુધી 47.9 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે, જે સામાન્ય(109.4 મિમી)થી 56% ઓછો છે.

દિલ્હીઃ પાણીમાં મિની ટ્રક ફસાવાથી મોત

સતત પડી રહેલા વરસાદથી દિલ્હીમાં ઘણા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. મિંટો બ્રિજ પાસે સર્જાયેલી દુર્ઘટનાથી માર્યા ગયેલા વ્યક્તિનું નામ કુંદન છે. તેની વય 60 વર્ષનું હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, તે મિની ટ્રક લઈને દિલ્હી રેલવે સ્ટેશનથી કનાટ પ્લેસ તરફ જઈ રહ્યો હતો. મિંટો બ્રિજ પર તેની ગાડી ફસાઈ ગઈ હતી. અહીંયા પાણી ગાડીમાં ભરાયું હતું, જેનાથી તેનું મોત થઈ ગયું.

ઉત્તરપ્રદેશઃ 30થી વધુ શહેરોમાં એલર્ટ

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઉત્તરપ્રદેશના 30થી વધુ સ્થળો પર આજે વીજળી સાથે ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. જેમાં બુલંદશહર, સંભલ, બદાયૂ, બરેલી, કાસગંજ, એટા, ફરુખાબાદ, શાહજહાપુર, સીતાપુર, હરદોઈ, સિદ્ધાર્થનગર, વસ્તી, સંત કબીર નગર, અમેઠી, આઝમગઢ, ગોરખપુર, સુલ્તાનપુર, જૌનપુર, વારાણસી, મઉ, ગાઝીપુર, મહારાજગંજ, દેવરિયા, બલિયા, કુશીનગર જિલ્લા અને આસપાસના વિસ્તાર સામેલ છે.

બિહારઃ હવામાન ફરી બદલાયુ

બિહારમાં ફરી હવામાન બદલાઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યાના 11 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ આપ્યું છે. પૂર્ણિયા, અરરિયા, કટિહાર, દરભંગા, સમસ્તીપુર, કિશનગંજ, સીતામઢી. મધેપુરા, મધુબની,સમસ્તીપુર અને સુપૌલમાં આગામી 72 કલાક દરમિયાન ભારે વરસદા અને વીજળી પડવાની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ છે. બાકીના જિલ્લામાં પણ વાદળ છવાયેલા રહેશે અને હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. રવિવારે પટના, સહરસા અને બેગૂસરાયમાં વીજળી પડવાથી ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. તો આ તરફ નેપાળથી આવી રહેલી નદીઓ પોતાની સપાટીથી ઉપર વહી રહી છે. જેનાથી રાજ્યમાં પૂર આવવાની શક્યતાઓ વધી ગઈ છે. ઘણા નીચાણવાળા વિસ્તારમાં પહેલાથી જ પાણી ભરાયા છે.

આસામઃકાજીરંગા નેશનલ પાર્કમાં 96 પ્રાણીઓના મોત

પૂર્વોત્તરના રાજ્યોમાં આસામ પૂરથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત છે. અહીંયા પૂરના કારણે અત્યાર સુધી 79 લોકોના મોત થયા છે. ઘણા લોકો પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારમાં ફસાયા છે. બ્રહ્મપુત્ર નદી ઘણા સ્થળો પર જોખમના નિશાન ઉપરથી વહી રહી છે. રાજ્યના 30 જિલ્લા પૂરના સંકજામાં છે. 54 લાખથી વધુ લોકો પ્રભાવિત છે. કાજીરંગા નેશનલ પાર્કનો 85% ભાગ પૂરમાં ડુબી ગયો છે. અહીંયા અત્યાર સુધી 96 જાનવરોના મોત થયા છે.

સચિન પાયલટની અપીલ- પૂર પીડિતોની મદદ કરો

રાજસ્થાનના પૂર્વ ઉપ મુખ્યમંત્રી સચિન પાયલટે પૂર પીડિતોની મદદ માટે જનતાને અપીલ કરી છે. તેમણે શનિવારે ટ્વિટ કર્યું કે, હું આસામ અને બિહારમાં પૂર પીડિત લોકો અને તેમના પરિવારજનો માટે પ્રાર્થના કરું છું. માત્ર આસામમાં જ પૂરથી 68 લોકોના મોત થયા છે અને 30 લાખથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે. હું તમામ દેશવાસીઓને અપીલ કરું છું કે તે પૂર પીડિત લોકોની મદદ માટે આગળ આવે.

My thoughts & prayers with all those families affected by the Assam & Bihar floods. Over 68 lives lost & 3.6 million people affected in Assam alone.

I appeal to all Indians, to come together, join in the efforts to help support those affected in these extreme flood situations.