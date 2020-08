દિવ્ય ભાસ્કર Aug 17, 2020, 03:51 PM IST

કોલકાતા. પશ્વિમ બંગાળના વીરભૂમમાં વિશ્વ ભારતી(શાંતિ નિકેતન)કેમ્પસમાં સોમવારે બાઉન્ડ્રી વોલ અંગે ભારે હોબાળો થયો હતો. ઉપદ્રવી પૌષ મેળા ગ્રાઉન્ડ પર બાઉન્ડ્રી વોલ નિર્માણનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા.ઉપદ્રવીઓએ યુનિવર્સિટીની સંપત્તિઓને ઘણું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, યુનિવર્સિટીએ પૌષ મેળાના ગ્રાઉન્ડ પર બ્રાઉન્ડ્રી બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, જ્યાં દર વર્ષે શિયાળામાં મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. નિર્માણ કાર્ય સવારથી જ શરૂ થયું હતું.

JCBથી યુનિવર્સિટીનો ગેટ તોડ્યો

સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી પ્રમાણે, શાંતિ નિકેતનમાં કેમ્પસની પાસે લગભગ 4000 લોકો ભેગા થયા હતા. લોકોએ ત્યાં ભારે તોડફોડ કરી અને JCB મશીનથી વિશ્વવિદ્યાલયનો એક ગેટ પણ તોડી દીધો હતો.સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઉપદ્રવ દરમિયાન ડબરાજપુરથી તૃણમૂલ ધારાસભ્ય નરેશ બાઉરી ત્યાં જ હાજર હતા. યુનિવર્સિટી અધિકારીઓએ આ અંગે કંઈ પણ કહેવા માટે ઈન્કાર કરી દીધો છે.

હોબાળાના વિરોધમાં સેન્ટ્રલ હોલમાં ધરણા કર્યા

વિશ્વ ભારતી SFI લીડર સોમનાથ સાઉએ જણાવ્યું કે, 50 લોકોએ યુનિવર્સિટીના સેન્ટ્રલ હોલમાં ધરણા કર્યા હતા. જેમાં હાલના અને પૂર્વ વિદ્યાર્થી સામેલ હતા. આ લોકો પૌષ મેળા ગ્રાઉન્ડમાં લોકોના આવવાનો વિરોધ કરી રહ્યા હતા. શનિવારે વિશ્વ ભારતી યુનિવર્સિટીએ છેલ્લા 100 વર્ષથી યોજાઈ રહેલા પૌષ મેળાને આ વર્ષે ન યોજવાનો નિર્ણય કરાયો હતો. સ્થાનિક વેપારીઓના એક સમૂહે વિશ્વવિદ્યાલયના અધિકારીઓને મેળાના મેદાન સાથે બાઉન્ડ્રી વોલ બનાવવા માટે અટકાવ્યા હતા.

Situation of law and order in Visva Bharati is alarming. Am trying to be in touch with CM to secure peace in temple of learning.



As per VC violators of law have entered campus and destroyed property.



CS, HS, DM and SP @MamataOfficial have not responded to call of Visva Bharati.