તમારા શહેરના લેટેસ્ટ સમાચાર અને ફ્રી ઈ-પેપર મેળવો

Install App
iplLogoAdaniAstralKhatabook
iplLogoAdaniAstralKhatabook

Download App from

Download android app - Divya BhaskarDownload ios app - Divya Bhaskar

Follow us on

નિધન:કેન્દ્રીય મંત્રી રામવિલાસ પાસવાનનું 74 વર્ષની વયે નિધન, 6 દિવસ પહેલા બીજી હાર્ટ સર્જરી થઈ હતી

નવી દિલ્હીએક કલાક પહેલા

કેન્દ્રીય મંત્રી રામવિલાસ પાસવાનનું દિલ્હીમાં ગુરુવારના રોજ નિધન થયું છે. તેમની ઉંમર 74 વર્ષની હતી. તેઓ ઘણા સમયથી બીમાર હતા અને દિલ્હીની એસ્કોર્ટ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા. ચિરાગ પાસવાને ટ્વિટ કરીને આ માહિતી આપી હતી.

થોડા દિવસ પહેલા જ હાર્ટ સર્જરી થઈ હતી
રામવિલાસ પાસવાન છેલ્લા એક મહિનાથી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા. એઈમ્સમાં 2 ઓક્ટોબરની રાતે તેમની હાર્ટ સર્જરી કરાઈ હતી. આ પાસવાનની બીજી હાર્ટ સર્જરી હતી. આ પહેલા પણ તેમની એક બાયપાસ સર્જરી થઈ હતી.

1969માં પાસવાને પ્રથમ ચૂંટણી લડી હતી

  • રામવિલાસ પાસવાનનો જન્મ 5 જુલાઈ 1946માં બિહારના ખગડિયા જિલ્લાના ગરીબ અને દલિત પરીવારમાં થયો હતો.
  • તેઓએ બુંદેલખંડ યુનિવર્સિટી ઝાંસીથી MA અને પટના યુનિવર્સિટીમાંથી LLB કર્યું હતું.
  • 1969માં પાસવાન પ્રથમવાર બિહારથી રાજ્યસભા ચૂંટણીમાં સંયુક્ત સોશિયલિસ્ટ પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે વિજેતા બન્યા હતા.
  • 1977માં છઠ્ઠી લોકસભામાં પાસવાન જનતા પાર્ટીની ટિકિટ પર સાંસદ બન્યા હતા.
  • 1982માં લોકસભાની ચૂંટણીમાં પાસવાન બીજીવાર જીત્યા હતા.
  • 1983માં તેઓએ દલિત સેનાની સ્થાપના કરી તેમજ 1989માં નવમી લોકસભામાં ત્રીજીવાર વિજેતા થયા.
  • 1996માં દસમી લોકસભામાં પણ તેઓ ચૂંટાયા
  • 2000માં પાસવાને જનતા દળ યુનાઈટેડથી અલગ થઈને લોક જન શક્તિ પાર્ટીની સ્થાપના કરી.
  • ત્યાર પછી તેઓ UPA સરકાર સાથે જોડાય ગયા અને રસાયણ અને ખાદ્ય પ્રધાન બન્યા.
  • પાસવાન 2004માં લોકસભામાં જીત્યા, પરંતુ 2009માં તેઓએ હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
  • તેઓ 12મી ,13મી અને 13મી લોકસભામાં ચૂંટણી જીત્યા.

રાજનાથસિંહે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું

રવિ શંકર પ્રસાદે શ્રદ્ધાંજલિ આપી

એપ ખોલો
  • In Association withFourtune
  • In Association withAstral Pipes
  • In Association withKhata book
હૈદરાબાદહૈદરાબાદ201-6 (20.0)
VSલાઈવ
પંજાબપંજાબ126-6 (14.0)
12.66 rpo એ કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબને 36 બોલમાં 76 રનની જરૂર છે
  • કૉપી લિંક
વીડિયોવધુ જુઓકેન્દ્રીય મંત્રી રામવિલાસ પાસવાનનું 74 વર્ષની વયે નિધન, 6 દિવસ પહેલા બીજી હાર્ટ સર્જરી થઈ હતી - ઈન્ડિયા - Divya Bhaskar

આજનું રાશિફળ

મેષ
Rashi - મેષ|Aries - Divya Bhaskar
મેષ|Aries

પોઝિટિવઃ- પ્રોપર્ટીની ખરીદારીને લગતી થોડી મહત્ત્વપૂર્ણ યોજના બનશે. અન્ય ઉપર નિર્ભર રહેવાની અપેક્ષાએ તમારા નિર્ણયને મહત્ત્વ આપો. તમારા કામ સહજ અને આરામદાયક રીતે સંપન્ન થતાં જશે. નેગેટિવઃ- ક્યારેક તમ...

વધુ વાંચો

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

ફીડબેક આપો