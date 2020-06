દિવ્ય ભાસ્કર Jun 04, 2020, 02:28 PM IST

નવી દિલ્હી. કેરળના મલપ્પુરમાં ગર્ભવતી હાથણીના મોતની ઘટના અંગે રાજકારણથી માંડી ઉદ્યોગ અને રમત ગમત જગતના લોકો પણ રોષે ભરાયા છે. કેન્દ્રીય વન તથા પર્યાવરણ મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે કહ્યું કે, આ ક્રુરતા છે, ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આવું ન થઈ શકે. આરોપીઓને પકડવા માટે અમે સીનિયર અધિકારીઓને તહેનાત કર્યા છે. આરોપીઓને સજા આપવામાં આવશે.

મેનકા ગાંધીએ કહ્યું- કેરળમાં દર ત્રણમાંથી એક હાથની હત્યા કરવામાં આવે છે

મલપ્પુરમમાં ગર્ભવતી હાથણીને કોઈ વિકૃતે ફટાકડા ભરેલું અનાનસ ખવડાવી દીધું હતું.જેનાથી હાથણનું મોં ફાટી ગયું અને તેનું મોત થઈ ગયું હતું. આ મામલાએ જોર પકડ્યું તો કેરળ પોલીસે બુધવારે અજાણ્યો લોકો વિરુદ્ધ એફઆરઆઈ કરાવી દીધી હતી. ભાજપ સાંસદ મેનકા ગાંધીએ કહ્યું કે, હાથણીની હત્યા કરવામાં આવી છે,કેરળમાં દર ત્રણમાંથી એક હાથીનું મોત થાય છે.

રતન ટાટાએ કહ્યું- આ હત્યા જેવો કેસ છે

દેશના વેપારી જગતમાં સૌથી વરિષ્ઠ રતન ટાટાએ ટ્વીટ કરીને હાથણી સાથે થયેલી ક્રુરતાને હત્યા જાહેર કરી દીધી. સાથે જ ન્યાયની માંગ પણ કરી હતી. તેમણે લખ્યું કે, મને જ્યારે ખબર પડી કે અમુક લોકોએ ફટાકડા ભરેલું અનાનસ ખવડાવી દેતા આ હાથણનું મોત થયું છે તો એકદમ ચોંકી ગયો હતો. નિર્દોષ પ્રાણીઓ પ્રત્યે ગુનાહિત વલણ એકદમ એવું જ છે, જાણે કોઈ વ્યક્તિની ઈરાદાપૂર્વક હત્યા કરી દેવી.

વિરાટ કોહલીએ કોહલીએ હાથણી અને તેના પેટમાં એક બાળકનો કાર્ટૂન ફોટો શેર કર્યો છે. તેણે કહ્યું, 'કેરળની ઘટના વિશે સાંભળીને ખૂબ નિરાશ અને આશ્ચર્યચકિત થયો છું. હું પ્રાણીઓ સાથે પ્રેમ અને તેમનું ધ્યાન રાખવાની અપીલ કરું છું. આવી કાયરતા ભરેલી હરકતો બંધ થાય."

Appalled to hear about what happened in Kerala. Let's treat our animals with love and bring an end to these cowardly acts. pic.twitter.com/3oIVZASpag