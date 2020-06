દિવ્ય ભાસ્કર Jun 29, 2020, 06:07 PM IST

મુંબઈ. મહારાષ્ટ્રમાં આજે વિશ્વની સૌથી મોટી પ્લાઝ્માં થેરેપીની ટ્રાયલ શરૂ થઈ છે. રાજ્ય સરકારે આ પ્રોજેક્ટનું નામ પ્લેટિના આપ્યું છે. આજે એક સાથે 500 દર્દીઓને પ્લાઝ્મા થેરેપીનો ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે. રિઝલ્ટ જો સારા આવશે તો તેને સમગ્ર રાજ્યમાં લાગુ કરવામાં આવશે. તેના માટે રાજ્ય સરકારે 75 કરોડનું બજેટ રાખ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેએ જણાવ્યું કે થેરેપીનો સંપૂર્ણ ખર્ચ સરકાર ઉઠાવશે. મહારાષ્ટ્રમાં હાલ દોઢ લાખથી વધુ કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓ મળ્યા છે

આ પ્લાઝ્માં થેરેપીનો હેતુ મૃત્યુદરને ઘટાડવાનો છે. ટ્રાયલના આધારે સરકાર દાવો કરી રહી છે કે 10માંથી 9 દર્દીઓ પ્લાઝ્મા થેરેપીથી સાજા થઈ રહ્યાં છે. સરકારનો દાવો છે કે મુંબઈની લીલાવતી હોસ્પિટલમાં પ્રથમ પ્લાઝ્મા થેરેપી સફળ રહી હતી. પછીથી મુંબઈમાં જ બીવાઈએલ નાયર હોસ્પિટલમાં એક અન્ય દર્દી પર ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો.

All critical patients will receive two doses of 200 ml of convalescent plasma. The plasma of recovered COVID 19 patients contains antibodies thereby fighting infection and helping critically ill patients recover.