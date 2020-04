દિવ્ય ભાસ્કર Apr 05, 2020, 10:08 PM IST

નવી દિલ્હી:. કોરોનાવાયરસના અંધકાર વિરુદ્ધ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અપીલ પર દેશવાસીઓએ રવિવારે રાત્રે 9 વાગ્યે 9 મિનિટ સુધી લાઇટો બંધ કરી દીધી અને દીવા, મીણબત્તી, ટોર્ચ અને ફોનની ફ્લેશલાઇટો ચાલુ કરી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે લોકોને યાદ દેવડાવવા માટે ટ્વિટ પણ કર્યું હતું. આ પહેલા મોદીએ કોરોના સંબોધનમાં કહ્યું હતુંકે 5 એપ્રિલના મહાશક્તિનું જાગરણ કરવું છે જેથી લોકો લોકડાઉન દરમિયાન પોતાને એકલા ન મહેસૂસ કરે.

#WATCH Delhi: PM Narendra Modi lights a lamp after turning off all lights at his residence. India switched off all the lights for 9 minutes at 9 PM today & just lit a candle, 'diya', or flashlight, to mark India's fight against #Coronavirus as per his appeal. pic.twitter.com/9PVHDlOARw

शुभं करोति कल्याणमारोग्यं धनसंपदा ।

शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते ॥ pic.twitter.com/4DeiMsCN11

Tamil Nadu: Residents of a society in Chennai Central have turned off lights of their houses, following the call by PM Modi to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes&just light a candle, 'diya' or mobile's flashlight, to mark the fight against #Coronavirus. pic.twitter.com/c1O7oU0ewf