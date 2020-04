દિવ્ય ભાસ્કર Apr 22, 2020, 04:02 PM IST

નવી દિલ્હી. દેશમાં કોરોના સામે લડાઈ જારી છે. કેન્દ્રથી લઈ રાજ્ય સરકારો તેના જોખમને ઓછું કરવા માટે મજબૂત પગલા ભરી રહી છે. આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના વડપણ હેઠળ કેબિનેટની બેઠક યોજાઈ રહી છે, જેમાં કોરોના વાઈરસ, લોકડાઉન સહિત દેશમાં વિવિધ બાબતો અંગે ચર્ચા થઈ છે. કેન્દ્રીય પ્રધાન પ્રકાશ જાવડેકરે કેબિનેટના વિવિધ નિર્ણય અંગે માહિતી આપી છે. સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓ પર હુમલો કરનારને છ મહિનાથી સાત વર્ષની કડક સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જેલની સજા ઉપરાંત રૂપિયા એક લાખથી રૂપિયા પાંચ લાખનો દંડ કરવાની પણ જોગવાઈ રજૂ કરવામાં આવી છે.

In case of grievous injuries, the accused can be sentenced from 6 months to 7 years. They can be penalised from Rs 1 Lakhs to Rs 5 Lakhs: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/VEXjQVz2x8