દિવ્ય ભાસ્કર Jun 30, 2020, 04:39 PM IST

અમરાવતી(આન્ધ્રપ્રદેશ):. આન્ધ્રપ્રદેશના નેલ્લોરની એક સરકારી કચેરીમાં મહિલા કર્મચારીએ અધિકારીને માસ્ક પહેરવા માટે કહ્યું હતું. અધિકારીને તેનાથી અપમાનની લાગણી થઇ અને તેણે ઓફિસમાં જ મહિલા સાથે રોડથી મારકૂટ કરી હતી. મહિલાના વાળ પકડીને ઢસડી હતી. આ ઘટના બની ત્યારે અમુક કર્મચારીઓએ મહિલાને બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. પરંતુ તેમ છતા પેલો અધિકારી મારકૂટ કરી રહ્યો હતો. મંગળવારે આ ઘટનાનો વીડિયો સામે આવ્યો હતો. હવે પીડિત મહિલાએ કેસ દાખલ કર્યો છે. પોલીસ આરોપી અધિકારીની શોધખોળ કરી રહી છે.

ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટની ઘટના

ન્યૂઝ એજન્સીના જણાવ્યા પ્રમાણે આ ઘટના નેલ્લોરના ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટમાં શનિવારે સવારે બની હતી. CCTV ફુટેજ સામે આવ્યા છે. એક વ્યક્તિ ઝડપથી રૂમમાં પ્રવેશ કરે છે. અહીં અન્ય કર્મચારી કામમાં વ્યસ્ત છે. તે વ્યક્તિ સામે બેસેલી મહિલા કર્મચારી પાસે પહોંચીને તેના વાળ ખેંચીને નીચે પાડી દે છે. મહિલાની ટેબલ પાસેથી કોઇ રોડ જેવી વસ્તુ ઉપાડીને મારવાનું શરૂ કરે છે. અમુક લોકો તેને રોકવાનો પ્રયત્ન કરે છે પણ તે મારકૂટ ચાલુ રાખે છે.

#WATCH An employee of a hotel in Nellore under Andhra Pradesh Tourism Department beat up a woman colleague on 27th June following a verbal spat. Case registered against the man under relevant sections. pic.twitter.com/6u9HjlXvOR