દિવ્ય ભાસ્કર Jul 22, 2020, 12:21 PM IST

અમદાવાદ. ગલવાન ઘાટીની અથડામણ પછી ભારત અને ચીન વચ્ચે તંગદીલી પ્રસરી રહી છે ત્યારે અમેરિકાએ દક્ષિણ ચીની સમુદ્ર ખાતે પેટ્રોલિંગ કરી રહેલ નૌકાકાફલો આંદામાન-નિકોબાર ટાપુસમૂહ નજીક મોકલીને ભારતીય નૌકાસેના સાથે સંયુક્ત કવાયત હાથ ધરી છે. પાસિંગ કન્ડક્ટ અથવા Passex તરીકે ઓળખાતી આ કવાયત ચીન માટે બહુ મોટી ચેતવણી ગણાય છે ત્યારે એ જાણવું પણ રસપ્રદ રહેશે કે હાલ ભારતીય જળસીમા નજીક પેટ્રોલિંગ કરી રહેલ અમેરિકી નૌકાકાફલા પૈકી યુદ્ધજહાજ USS એન્ટરપ્રાઈઝ 1971ના યુદ્ધમાં ભારતને ડરાવવા બંગાળના અખાતમાં લાંગર્યું હતું. હવે એ જ અમેરિકા ચીન સાથેના વિવાદમાં ભારતની તરફેણ કરીને દુનિયાના સૌથી શક્તિશાળી યુદ્ધજહાજો પૈકીનું એક અણુશક્તિ સંચાલિત USS નિમિટ્ઝ ભારતની જળસીમામાં મોકલી ચૂક્યું છે.

USS નિમિટ્ઝઃ ઓળખવા જેવું યુદ્ધજહાજ

After completing exercises & operations in the #SouthChinaSea the #UnitedStates Navy USS Nimitz Supercarrier was spotted passing the #Malacca Strait on 18 July 2020, expected to sail into the #IndianOcean pic.twitter.com/JNI95RSJGr