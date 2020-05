ઝારખંડના દેવઘરની શિફા મિર્ઝા સરકારી શાળામાં છઠ્ઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તે શિક્ષક દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વ્હોટ્સએપ ગ્રુપનો તો ભાગ છે, પણ પપ્પા પાસે ફોનમાં હંમેશા રિચાર્જના પૈસા હોતા નથી

દિલ્હીમાં રહેનારી નિધિની માતા સરિષ્ઠા કહે છે, બાળક 24 કલાક ફોન પર લાગેલા રહે છે, ક્યારેક ગેમ રમવા લાગે છે, તો આ સંજોગોમાં આંખો કેવી રીતે ઠીક રહેશે

નવી દિલ્હી. 'My name is Kareena. I am student of Class 5....ભણવાનું ગમે છે. મારી મેમ મને ભણાવે છે, ઓનલાઈન મોબાઈલમાં.... Early to bed and early to rise....'

દસ વર્ષની કરીનાના પિતા મોચી છે અને માતા મંદિરની સફાઈ કરે છે. તેનો ભાઈ સુરજ 6 વર્ષનો અને બહેન કાજલ 7 વર્ષનો છે. ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડાની એક વસ્તીમાં રહેનારા આ બાળકો પાસે તડકામાં પહેરવા માટે ચપ્પલ પણ નથી. પણ અભ્યાસ માટે ઉત્સાહ જરૂરી છે. ABCD વાંચવાનું પસંદ છે. અને સરકારી શાળા ભલે બંધ હોય, પણ તેની ટીચર તેને વ્હોટએપ મારફતે ભણાવે છે.

કરીનાની માતા કવિતા દેવી ગરીબી અને લોકડાઉનમાં કામ નહીં કરી શકતા મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહી છે. મેસેજ આવે છે તો બાળકોને દેખાડુ છું અને તે કામ કરવા લાગે છે. એટલો વધારે અભ્યાસ તો કરી નથી શકાતો પણ સામાન્ય અભ્યાસ ચોક્કસ થાય છે.

કરીના કહે છે કે મારી માતાનું નામ અનુ શર્મા છે. ફેબ્રુઆરીથી જ્યારે અમારી શાળા શરૂ થઈ ત્યારથી અમારું વ્હોટ્સએપ ગ્રુપ ચાલુ થયું છે. મેડમે તમામ બાળકોને નંબર આપ્યોહતો. જે બાળકો શાળા આવતા ન હતા તેમને વ્હોટસઅપ કરી શાળા બોલાવી લેતા હતા. બાદમાં લોકડાઉનમાં તેના મારફતે જ અભ્યાસ થવા લાગ્યો.

કરીના કહે છે કે જે રીતે વ્હોટ્સએપ પર અભ્યાસ કરી છીએ એવી જ રીતે તેની ઉપર એક્ઝામ પણ થાય છે. કરીને કહે છે કે આજે સીડ અંગે લેસન છે. સીડ એટલે બિયારણ. અમે લેસન જોઈ કોપીમાં ઉતારી છીએ. અને બાદમાં તેને ફોન પર મોકલી છીએ. દિવસમાં ત્રણ ચાર લેસન મોકલી છીએ. જ્યારે મેડમ યોગ્ય શબ્દ અંગે પૂછે છે તો અમે તેને લખી કોપીમાં ઉતારી પછી વ્હોટ્સએપ કરી મોકલી છીએ.

જોકે એવી પણ ઘણા બાળકો છે કે જેમની પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી. કરીનાની મિત્ર કાજલ આ પ્રકારની ઝુપડપટ્ટીમાં રહે છે. તેના પિતા એક નાની ફૂલોની નર્સરીમાં કામ કરે છે. તે ત્રીજા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે અને અંગ્રેજીનો અભ્યાસ કરવાનું પસંદ કરે છે. કાજલ કહે છે કે મારી પાસે મોબાઈલ મોબાઈલ નથી માટે અભ્યાસ કરી શકતી નથી. હું મારા ઘરમાં જ જાતે જ અભ્યાસ કરું છે.



ઝારખંડના દેવઘરમાં 11 વર્ષની શિફા મિર્ઝા સરકારી શાળામાં છઠ્ઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે. તે શિક્ષક દ્વારા બનાવેલા વ્હોટ્સએપ ગ્રુપમો હિસ્સો છે પણ હંમેશા રિચાર્જ હંમેશા રહે અથવા પિતા પાસે રિચાર્જના પૈસાની કોઈ ગેરન્ટી નથી.

શિફા કહે છે કે કોરોનાને લીધે હું શાળાએ તો જઈ શકતી નથી માટે અમારો અભ્યાસ અટકી ગયો છે. મેડમે અમને વ્હોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડ કર્યા છે. મેમ અમને વીડિયો મોકલે છે. શાળાના જેટલા શિક્ષકો છે તે દરેક વિષયો પર વાત કરે છે. પણ ખોટુ ત્યારે લાગે છે કે પપ્પા કહે છે કે રિચાર્જ માટે પૈસા નથી. અને અભ્યાસ અટકી જાય છે. મારા ઘરે ટીવી પણ નથી.

20 વર્ષથી દેવઘરમાં સરકારી શાળામાં અભ્યાસ કરતી શ્વેતા શર્મા કહે છે કે હું એક સરકારી શાળામાં અભ્યાસ કરું છું. જ્યાં 350 જેટલા બાળકો છે. આ બાળકોને છેલ્લા 2-3 મહિનામાં તેમના વ્હોટ્સએપ ગ્રુપ સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. પણ અમે કંઈક હસ્તક સફળ થયા છીએ. આશરે 200 બાળકો વર્તમાન સમયમાં અમારા ગ્રુપમાં જોડાયેલ છે.

શ્વેતા રહે છે કે અમારા માટે મુશ્કેલી એ છે કે બાળકો પાસે મોબાઈલ ફોનની સુવિધા નથી અથવા તો ઈન્ટરનેટ નથી. જ્યાં રાશન પાણીની મુશ્કેલી છે ત્યાં તેમની પાસે ફોન ખરીદવાની કે રિચાર્જ કરવાની ખૂબ જ મુશ્કેલી છે.