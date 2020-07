દિવ્ય ભાસ્કર Jul 25, 2020, 06:05 PM IST

સતત આડેધડ કપાતાં વૃક્ષોના સમાચારો વચ્ચે હૈયે ટાઢક થાય તેવા સમાચાર મહારાષ્ટ્રના સાંગલી જિલ્લામાંથી આવ્યા છે. ત્યાં 400 વર્ષ જૂનો એક ઘેઘૂર વડલો કપાતો બચાવવા માટે હાઈવેનો રૂટ જ બદલી નાખવામાં આવ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે નિર્માણાધીન રત્નાગિરી-નાગપુર હાઈવે નંબર 166ની વચ્ચે ખાસ્સો ચાર સૈકા જૂનો અને 400 સ્ક્વેર મીટરમાં ફેલાયેલો એક ઘેઘૂર વડલો આવી રહ્યો હતો. આ ‘વિકાસકાર્ય’ માટે તેને કાપી નાખવાની તૈયારીઓ પણ થઈ ચૂકી હતી.

જેવી આ વાત ગામલોકો અને સોશિયલ મીડિયામાં પ્રસરી કે તરત જ તેનો વિરોધ શરૂ થઈ ગયો. પાછલા દસેક દિવસથી આ વડલાને બચાવવા માટેની ઝુંબેશ ચાલી રહી હતી.

આદિત્ય ઠાકરેએ પણ વિનંતિ કરી

A 400 year old banyan tree in Sangli a District and a Tiger corridor saved yesterday. Feels good. 2 interventions where I had humbly requested 2 Union Ministers and received a positive response from both to assist saving the environment. (1/2) https://t.co/gs5BJrki99