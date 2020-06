મોદીએ કહ્યું- મેન્યુફેક્ચરિંગમાં બંગાળની ઐતિહાસિક શ્રેષ્ઠતાને ફરી જીવતી કરવી પડશે

બે દિવસ પહેલા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ વર્ચ્યુઅલ રેલીમાં બંગાળના વખાણ કર્યા હતા

દિવ્ય ભાસ્કર Jun 11, 2020, 04:39 PM IST

કોલકાતા. બંગાળમાં આગામી વર્ષમાં ચૂંટણી છે. તેનો ખ્યાલ અત્યારથી આવી જાય છે. આ માટે આજના કાર્યક્રમને જ લઈ લો. આજે ઈન્ડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ (ICC)નું એન્યુઅલ પ્લેનરી સેશન હતું. જોગાનું જોગ આ ઉદ્યોગ સંગઠનની હેડ ઓફિસ કોલકાતામાં જ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તેને ઓનલાઈન સંબોધન કર્યું હતું. તેઓએ સંબોધન શરૂ કર્યું તો સૌથી પહેલા બાંગ્લામાં બોલ્યા. ભાષણ દરમિયાન બંગાળના વખાણ કર્યા. રવિંદ્રનાથ ટાગોરને યાદ કર્યા અને સ્વામી વિવેકાનંદનો ઉલ્લેખ કરવાનું પણ ન ભૂલ્યા.

મોદીના ભાષણમાં બંગાળ કનેક્શન સાથે જોડાયેલી 5 વાતો

1. મોદીએ બાંગ્લામાં સંબોધન શરૂ કર્યું

મોદીએ કહ્યું-નોમોસ્કાર! આશા કરી આપનારા સબાઈ ભોલો આછે ના?

એટલે કે, નમસ્તે! આશા રાખું છું કે તમને બધાને સારું હશે.

2. બંગાળના વખાણ

મોદીએ કહ્યું- તમે બધા નોર્થ-ઈસ્ટ, પૂર્વ ભારતમાં આટલા દશકાઓથી કામ કરો છો. સરકારે જે તમામ પગલા ભર્યા છે, તેનો મોટો લાભ ઈસ્ટ અને નોર્થ-ઈસ્ટના લોકોને થશે. હું માનું છું કે કોલકતા ફરી એકવાર મોટું લીડર બની શકે છે. મેન્યુફેક્ચરિંગમાં બંગાળની ઐતિહાસિક શ્રેષ્ઠતાને આપણે પુનર્જીવિત કરવી પડશે. અમે હંમેશા સાંભળતા આવ્યા છીએ ‘What Bengal thinks today, India thinks tomorrow’. આમાંથી પ્રેરણા લઈને આપણે આગળ વધવું પડશે.

3. બંગાળના મહાપુરુષોનો ઉલ્લેખ, વિવેકાનંદને પ્રેરણા સ્રોત ગણાવ્યા

મોદીએ કહ્યું- ‘The simplest method to be worked upon at present is to induce Indians to use their own produce and get markets for Indian artware in other countries.’ સ્વામી વિવેકાનંદજીએ બતાવેલો આ માર્ગ પોસ્ટ કોવિડ વર્લ્ડમાં ભારતની પ્રેરણા છે.

4. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની કવિતા દ્વારા સમગ્ર દેશને સંદેશ આપ્યો

મોદીએ કહ્યું- ગુરુવર ટાગોરે પોતાની કવિતા 'નૂતોન જુગર ભોર'માં કહ્યું છે-

"ચોલાય ચોલાય બાજબે જોયેર મેરી, પાયેર બેગેઈ પોથ કેટે જાય કોરિશ ના આર દેરી"

એટલે કે

"આગળ વધતાં દરેક ડગલે થાશે શંખનાદ, દોડતાં ચરણો કંડારશે નવી કેડીઓ, હવે મોડું ન કરો "

5.બંગાળ સાથે જોડાયેલા બિઝનેસનો ઉલ્લેખ

મોદીએ કહ્યું -ભારતમાં વધુ એક અભિયાન ચાલી રહ્યું છે- દેશને સિંગ યૂઝ પ્લાસ્ટિકમાંથી મુક્ત કરવાનું. તેમા પીપલ, પ્લેનેટ અને પ્રોફિટ ત્રણેય એડ્રેસ થાય છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળ માટે તે ખૂબ ફાયદાકારક છે. તેનાથી અહીં જુટનો બિઝનેસ વધવાની સંભાવના છે.

અમિત શાહે બે દિવસ પહેલા બંગાળમાં વર્ચ્યુઅલ રેલી કરી હતી

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે મંગળવારે પશ્ચિમ બંગાળમાં વર્ચ્યુઅલ રેલી કરી હતી. લગભગ 70 મિનિટના ભાષણમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ભાજપને દેશભરમાંથી ભલે 300થી વધારે સીટ મળી હોય, પરંતુ અમારા જેવા કાર્યકર્તાઓ માટે બંગાળની 18 સીટ મહત્વની છે.।